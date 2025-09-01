Bellaria Igea Marina celebra il mare con “Il Gusto del Porto”

Mirko Casadei e numerosi artisti locali allietato il pubblico tra balli e spettacoli itineranti

Bellaria Igea Marina: “Il Gusto del Porto”, la festa dedicata al mare e alle sue tradizioni culinarie è andata in porto in tutti i sensi; nonostante il tempo inizialmente incerto, l’evento si è svolto con successo nelle serate di venerdì 29 e sabato 30 agosto presso il porto canale cittadino. Lungo le vie Rubicone e A. Pinzon, otto stand delle Associazioni cittadine e tre Food Truck, insieme alle Attività limitrofe – hanno aperto al pubblico, presentando un’ampia offerta gastronomica con piatti tipici di mare e specialità per tutti i gusti. Dalle cozze, ai fritti misti e primi piatti di pesce, fino a gustose piadine farcite, bomboloni e ciambelle con albana insieme a portate alternative per accontentare tutti i palati: il porto canale di Bellaria Igea Marina si è trasformato in un percorso gastronomico, costellato da punti spettacolo con live show per animare le due serate. Ospite speciale dell’edizione 2025 de “Il Gusto del Porto”, è stato Mirko Casadei Balamondo POPular Folck Orchestra, con l’esibizione musicale a bordo della storica imbarcazione “Teresina”, ormeggiata presso il Piazzale Capitaneria di Porto: uno spettacolo che ha raccolto attorno a sé un folto pubblico tra balli e danze sulle note delle più famose hit romagnole. Lungo il percorso nelle due serate di festa, si sono esibiti anche artisti di Bellaria Igea Marina come Darma Acustic Duo; Pippo Live; Chiara Fabbri ed i gruppi Aisha, Hateful Flies, Seveneven, Pepita Unplug, il dj set by JFACE e gli immancabili Scariolanti con le loro cante romagnole itineranti.





L’evento, organizzato da Fondazione Verdeblu con il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina rappresenta non solo per i cittadini, ma anche per i turisti e gli ospiti della città, un appuntamento attesissimo ormai iscritto nella tradizione bellariese ed è reso possibile dalla collaborazione e sinergia tra le Associazioni cittadine e Attività partecipanti che, unendo le proprie forze, creano e impreziosiscono la manifestazione rendendola ricca e vivace.

Si ringrazia pertanto, per il loro impegno presso gli Stand gastronomici le Associazioni di: Circolo Diportisti, Circolo Nautico, Banca del Tempo, Randagi Bike Style – sezioni di Bellaria Igea Marina; Alta Marea; Porto Loco; Fondazione Verdeblu oltre ai truck food Da Mengo, Piadineria Selvaggia, Mad for BBQ: le Attività limitrofe partecipanti come Osteria Romagnola L’è un pchè muroi; Antica Trattoria Barslon; Ristornate La Baracca; Ristorante Capitan Bagati e Libeccio Ristorantino; per il loro sostegno - RomagnaBanca Credito Cooperativo, Elios Batterie, Central Energy, il Traghetto di Bellaria Igea Marina Hale Bopp; la motonave Super Tayfun; Circolo Nautico sezione barche storiche – bragozzo “Teresina”.

Prossimi appuntamenti a Bellaria Igea Marina con ANSPI – L’Oratorio in Festa, che porterà squadre di sportivi di tutte le età provenienti da ogni parte d'Italia, per trascorrere insieme giornate di sport, amicizia, divertimento dal 3 al 7 settembre. All’insegna dello Sport prosegue fino a domenica 7, il Campionato Italiano Beach Volley Gold presso il Polo Est Village. Dal 12 al 14 settembre si festeggerà insieme la “regina della tavola romagnola”: la piadina, con La Festa della Piadina a cura dell’Accento srl; nello stesso weekend si disputeranno infine le fasi prefinali e finalissima nazionale di Miss Mamma Italiana 2025 nelle serate di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 alle ore 21.00 in Piazza Don Minzoni. Protagonista sarà anche la cultura e scrittura, negli stessi giorni, con la rassegna “La Romagna dei libri” presso Piazzale Fellini / Biblioteca Comunale A.Panzini.