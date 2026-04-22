Bellaria Igea Marina celebra l’81° anniversario della Liberazione
Cerimonie e momenti commemorativi il 25 aprile tra parco del Gelso e piazzetta Fellini con istituzioni, studenti e musica per ricordare la Resistenza e i Caduti
Sabato 25 aprile, il Paese celebrerà l’81^ anniversario della Liberazione dall’occupazione nazifascista.
In questo giorno così fondamentale e denso di significato, le commemorazioni a Bellaria Igea Marina inizieranno alle 10.00 al parco del Gelso, in particolare presso il monumento dedicato a Tutti i Caduti di tutte le guerre, dove sarà deposta una corona.
Alle 10.30 della stessa mattinata, di fronte alla residenza comunale di piazza del Popolo, è poi prevista la formazione di un corteo che raggiungerà la vicina piazzetta Fellini. Qui, una seconda corona sarà deposta in prossimità del monumento ai Caduti, alle ore 10.40 circa, dando inizio a una cerimonia che vedrà i saluti istituzionali, a cominciare da quello del Sindaco Filippo Giorgetti, alternarsi a letture e contributi musicali, realizzati dai ragazzi dalla classe IV A della "Tre Ponti" guidati da Ilaria Mazzotti, direttrice della Scuola di Musica comunale “Glenn Gould”.