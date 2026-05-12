Bellaria Igea Marina, contributi alle famiglie per l’assistenza educativa nei centri estivi

Stanziati oltre 43 mila euro a sostegno di bambini e ragazzi con disabilità: domande aperte fino al 29 maggio per partecipare ai centri estivi 2026

E’ attualmente online, con scadenza fissata a venerdì 29 maggio, l’avviso pubblico per la concessione di contributi economici a favore di famiglie residenti con bambini e ragazzi con disabilità, affinché sia garantita loro la congrua assistenza educativa per la partecipazione ai centri estivi del 2026. Ammonta a oltre 43.000 euro il fondo già stanziato allo scopo dall’Amministrazione Comunale: cifra – suscettibile di integrazioni - quantificata sulla base dello ‘storico’, sottolineando che per il 2025 sono stati una decina i ragazzi residenti a Bellaria Igea Marina che hanno beneficiato di questa forma di sostegno.

Così l’Assessore al Benessere giovanile Francesco Grassi: “Un sostegno non scontato, ma che noi riteniamo fondamentale. Perché riteniamo sia fondamentale garantire parità di accesso a un servizio come il centro estivo: prezioso per la crescita e la socializzazione dei ragazzi, ma anche utile durante l’estate per famiglie che affrontano, ogni giorno, una quotidianità particolarmente impegnativa. Famiglie che senza questo supporto economico dovrebbero affrontare diverse migliaia di euro di spese, o purtroppo rinunciare per l’impossibilità di farlo.”

Importante sottolineare che i contributi economici in questione, sono destinati a famiglie con bambini e ragazzi appartenenti alla fascia di età tra i 3 e i 18 anni, o maggiorenni se ancora inseriti nel circuito scolastico, residenti nel Comune di Bellaria Igea Marina ed in possesso di certificazione di disabilità ai sensi della L.104/92 per i quali sia prevista dal C.I.S. (Certificato per Integrazione Scolastica) la necessità di assistenza educativa. Con l’intervento educativo-assistenziale che dovrà essere prestato da personale con idonea qualifica, o comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla Direttiva regionale n.247/2018 ai sensi della L.R. 14/2008. L’importo massimo del contributo economico, che verrà erogato direttamente alle famiglie richiedenti, sarà pari a 3.600 euro per ogni ragazzo, mentre il centro estivo frequentato potrà svolgersi dentro o fuori dal territorio comunale di Bellaria Igea Marina.

Sono escluse dall’avviso pubblico ora online, le famiglie i cui ragazzi con disabilità frequenteranno i centri estivi, questi sì ubicati a Bellaria Igea Marina, organizzati in coprogettazione dalla stessa Amministrazione e gestiti da ASD Kiklos APS. “La motivazione è semplice e ci permette di ricordare un’analoga, importante leva di sostegno in tema di disabilità. Per i centri estivi comunali sarà infatti perfezionato e attivato anche quest’anno un apposito piano di assistenza educativa a favore di bambini e ragazzi con disabilità, a cura della stessa Kiklos in collaborazione con Quasiprimi Aps. Anche in questo caso possibile grazie a una volontà forte della nostra Amministrazione, per un progetto il cui stanziamento nel 2025 è stato di circa 80.000 euro.”

Avviso pubblico integrale e modulistica sono consultabili sul sito internet comunale istituzionale.