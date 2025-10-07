Bellaria Igea Marina: "Dedichiamo una via a Silvio Berlusconi". È polemica

Il sindaco Giorgetti: "Berlusconi aveva sottolineato l’importanza della cooperazione tra Italia, Europa, Occidente, Russia e Medio Oriente"

L'amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina intende dedicare una via a Silvio Berlusconi, ex Presidente del Consiglio, ex Presidente del Milan e fondatore dell'impero Fininvest. Si tratta di una piccola via che collega piazza del Popolo alle vie Caduti per la libertà e De Gasperi. La decisione ha suscitato proteste nell'opposizione, in particolare del consigliere Baldassarri, polemiche che il sindaco prova a placare, lamentando l'incapacità del Pd "di fare pace con la storia italiana e di prendere effettiva coscienza del proprio passato e ancor più del presente". Il Pd è accusato di mancanza di obiettività "rispetto alla figura storica di Silvio Berlusconi sempre visto solamente come il nemico politico". Berlusconi è stato invece, rimarca Giorgetti, "un personaggio che ha creato una svolta nella imprenditoria italiana, nel mondo delle comunicazione, nello sport e nella storia politica italiana, europea ed internazionale. Una figura che ha caratterizzato, a prescindere dall’appartenenza partitica, un ventennio di politica interna ed anche estera, basata sui corretti rapporti, personali oltre che diplomatici, tra i rappresentanti delle più forti potenze mondiali". Giorgetti elogia le qualità in politica estera di Berlusconi: "Come non rimarcarne il messaggio di cooperazione e relazione internazionale fra Italia, Europa, Occidente, Russia e Medio Oriente soprattutto in questo periodo in cui si critica l’Europa per carenza di rappresentatività e scelte unitarie, temi che Berlusconi evidenziava già decenni fa?". Le tempistiche non sono ancora definite: “Aspettiamo l'autorizzazione della Prefettura, non c'è un'urgenza particolare. Non appena ci sarà dato il via libera, procederemo. Si tratta solo di cambiare nome a un tratto di strada già esistente” ,chiosa Giorgetti.