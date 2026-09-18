Bellaria Igea Marina, domenica al Parco del Gelso la Festa dello Sport

Dalle 15 alle 18 associazioni e società sportive presenteranno attività e discipline

Un’occasione per stringersi attorno alle eccellenze sportive di Bellaria Igea Marina, ma soprattutto farle conoscere e valorizzarle in un grande happening che coinvolga tutta la comunità: questo l’obiettivo della Festa dello Sport, evento organizzato dall’Amministrazione Comunale per domenica 27 settembre, dalle 15.00 alle 18.00 al Parco del Gelso.

“Nell’anno che ci ha visto ufficializzare la candidatura della città a Comune Europeo dello Sport 2028, abbiamo voluto con forza introdurre anche questa nuova iniziativa. Una giornata di sport e per lo sport di Bellaria Igea Marina, animata dalla volontà di valorizzare questo mondo straordinario quale strumento di crescita individuale e collettiva, capace di trasmettere valori fondamentali come il rispetto, l’impegno, la disciplina, la lealtà, la collaborazione e l'inclusione di persone fragili o con disabilità”, spiega l’Assessore allo Sport Francesco Grassi.

Con questa finalità, la Festa dello Sport sarà quindi un momento di incontro, condivisione e partecipazione, pensato per dare visibilità alle numerose realtà sportive e associative attive sul territorio e per far conoscere ai cittadini le tante opportunità che esse offrono a bambini, ragazzi, adulti e famiglie. Protagoniste assolute, proprio le associazioni e le società sportive di Bellaria Igea Marina, che con il loro impegno quotidiano contribuiscono a rendere la città una comunità dinamica, attiva e attenta alla promozione dello sport: come dimostrano le centinaia e centinaia tra iscritti e praticanti.

Ad oggi, hanno già aderito e saranno presenti al Parco del Gelso APD Bellaria Igea Marina 1956, ASD Bellaria Basket, ASD Dinamo Running, ASD Dinamo Pallavolo, ASD Centro Olimpia, ASD Tilt, ASD Shotokai Karatedo, Kiklos Società Sportiva Dilettantistica aRL, Quasiprimi ASDPS, ASD Venustas, ASD Circolo Velico Rio Pircio, Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Nautico, ANSPI – Sezione Bellaria e AKS Samurai Viserba, insieme alle palestre private Enjoy the Pain A.S.D., IFT – Igea Functional Training, Prime Fit e Centro Futura, nonchè attività di judo e ginnastica dinamica militare. “Una presenza ampia ed eterogenea, che testimonia perfettamente la ricchezza e la varietà dell’offerta sportiva sul territorio: che permette di spaziare tra discipline e attività differenti, dal basket alla pallavolo, dalla corsa alle arti marziali, dalla ginnastica agli sport acquatici e alle attività di fitness e allenamento funzionale”, evidenzia l’Assessore.

A rendere ancora più coinvolgente la giornata sarà il “Passaporto dello Sport”, una speciale iniziativa dedicata ai bambini che prenderanno parte alla festa. A ogni bambino verrà consegnato un vero e proprio passaporto, che lo accompagnerà alla scoperta delle diverse discipline presenti al Parco del Gelso. L'obiettivo è sarà quello di far provare soprattutto ai più piccoli gli sport e le attività proposte dalle associazioni partecipanti, raccogliendo un timbro o una convalida per ogni esperienza; una volta completato il proprio Passaporto dello Sport, avendo provato tutte le attività sportive presenti durante la giornata, i bambini potranno recarsi al punto dedicato e ritirare un regalo in omaggio. “Un piccolo gioco pensato per trasformare la festa in un'esperienza di scoperta e divertimento, incoraggiando i più piccoli a mettersi alla prova, conoscere nuove discipline e trovare magari lo sport più vicino alle proprie passioni ed inclinazioni. Il tutto facilitato dalla presenza di professionisti, istruttori e operatori dei vari settori.” A completare il pomeriggio, un ulteriore momento conviviale dedicato a tutti i partecipanti, grazie alla merenda offerta dalla Pro Loco di Bellaria Igea Marina.

“Lo sport rappresenta molto più della semplice pratica di un’attività fisica. E’ un prezioso volano educativo e sociale, capace di creare relazioni, favorire l’inclusione e insegnare valori che accompagnano le persone nella vita di ogni giorno. Valori che lo straordinario associazionismo sportivo presente a Bellaria Igea Marina da sempre riesce ad esaltare grazie a decine tra dirigenti, tecnici, istruttori ed anche tanti volontari il cui contributo è fondamentale: un mondo di competenza e dedizione”, conclude Grassi, “che spesso opera lontano dai riflettori ma che merita di essere conosciuto al pari delle attività che promuove.”