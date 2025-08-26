Auto si avvicina a due studentesse a Bellaria: molestate, scatta denuncia

Identificati due giovani grazie alle telecamere e al targa system

I Carabinieri di Bellaria Igea Marina hanno raccolto la denuncia di due giovani studentesse, poco più che ventenni, per fatti avvenuti intorno a Ferragosto. Le due ragazze passeggiavano in centro, quando sono state avvicinate da un'auto con a bordo due persone. L'uomo dal lato passeggero, secondo quanto riferito in denuncia, ha fatto avances insistenti e inopportune. Gli approcci sarebbero stati sia fisici che verbali. Da qui la decisione delle ragazze di segnalare l'accaduto ai Carabinieri. Le indagini hanno permesso, grazie al nuovo sistema di videosorveglianza, di rintracciare la vettura, attraverso i dispositivi targa system. L'auto è associata a due giovani di nazionalità straniera, residenti fuori Bellaria Igea Marina. I Carabinieri li hanno così identificati, dando ulteriore seguito alle indagini sui fatti.







