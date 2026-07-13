Bellaria Igea Marina è Bandiera Verde: la città tra le mete italiane più amate dalle famiglie

Confermata anche per il 2026 la Bandiera Verde assegnata dai pediatri alle spiagge a misura di bambini

Bellaria Igea Marina si è aggiudicata, anche per questo 2026, la Bandiera Verde: riconoscimento che, annualmente, viene assegnato direttamente dai pediatri italiani a spiagge e destinazioni a dimensione di bambini e famiglie. La cerimonia ufficiale di consegna dei vessilli si è svolta nel weekend a Termoli. A rappresentare per il ritiro la nostra città, che può fregiarsi quest’anno anche della diciottesima Bandiera Blu consecutiva, è intervenuto l’Assessore Nicola Missiani; in foto, insieme a Nicola Balice e Silvana Ciciola, rispettivamente Sindaco e Assessore all’Ambiente del comune molisano, e al Prof. Italo Farnetani, pediatra e ideatore di Bandiera Verde.