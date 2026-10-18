Riccione, aggressione al Birrodromo: 4 denunciati

Colpito al volto un giovane, poi lo spray al peperoncino scatena il panico nel locale. I responsabili, tutti minorenni o appena maggiorenni, identificati grazie alle telecamere

Irruzione al Birrodromo di Riccione nella notte tra sabato e domenica: quattro giovanissimi hanno aggredito un coetaneo, pare per motivi legati a una ragazza, per poi spruzzare spray al peperoncino nel locale, provocando panico tra i clienti.

L’episodio, avvenuto poco dopo mezzanotte, è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. I quattro, nati tra il 2007 e il 2008 e tutti riccionesi, sono stati identificati e denunciati ai carabinieri.

Il personale ha accompagnato i clienti all’esterno e chiamato le forze dell’ordine. «Un episodio gravissimo e inaccettabile», ha commentato la proprietà del locale, annunciando anche un risarcimento dei danni. Per il prossimo fine settimana sarà inoltre anticipato il potenziamento del servizio di sicurezza.