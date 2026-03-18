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Bellaria Igea Marina festeggia con 250mila euro al 10eLotto

Vincita record martedì 17 marzo in via Pinzon con 9 Numeri Extra, la più alta della giornata in Emilia Romagna

A cura di Grazia Antonioli Redazione
18 marzo 2026 11:48
Bellaria Igea Marina festeggia con 250mila euro al 10eLotto -
Bellaria Igea Marina
Attualità
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Esulta l’Emilia Romagna con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 17 marzo vinti 250mila euro in Via Pinzon a Bellaria Igea Marina con 9 Numeri Extra: si tratta della vincita più alta della giornata.

Nella stessa regione premio da 20mila euro presso il punto vendita in Via Francesco Crispi a Reggio Emilia grazie ad un “9”. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 28,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 876,8 milioni da inizio anno.

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