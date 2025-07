Bellaria Igea Marina, il calendario dell’estate con appuntamenti per tutti i gusti

Dalla mostra LEGO® al “Made in BIM”, dai concerti all’alba fino alla Festa della Piadina e Miss Mamma Italiana

Dopo il successo della Notte Rosa di Bellaria Igea Marina, attiva per un’intera settimana con eventi dedicati ai bambini e famiglie, parte l’estate bellariese all’insegna di tanti eventi dallo stampo musicale e non solo.

«Bellaria Igea Marina presenta un'estate per tutti i gusti con un'attenzione particolare rivolto al target principale di riferimento, delle famiglie con bambini.» - Così il Sindaco Filippo Giorgetti. «Si valorizzerà anche la tradizione, la cultura, lo sport ed anche il divertimento per i giovani con tanti eventi sulla sabbia, musicali, sportivi e di benessere. L'augurio è quello di un'estate serena, divertente e per tutti, con un ringraziamento speciale agli operatori turisti e Fondazione Verdeblu per il loro prezioso lavoro di promozione ed accoglienza verso i nostri amici turisti.»

La città, già diventata capitale mondiale del tango con il “15° European Tango Cup & Festival – 7° Metropolitano tango Europe 2025”, che dal 26 al 29 giugno ha accolto i tangueri più talentuosi, diventerà contenitore di numerosi eventi di stampo musicale durante la stagione estiva.



Novità 2025 sarà la Rassegna intitolata “Made in BIM”, che vedrà alternarsi sul palco di Piazzale Perugia, tutti i martedì sera di luglio ed agosto dalle 21.30 - artisti di Bellaria Igea Marina: Gli Hateful Flies e Ella & The Grove, martedì 1 luglio; a seguire “Darma & Friends” l’8 luglio; i “Fuoritempo” il 15 luglio; “Surprise Rock Band” il 22 luglio; “Aisha” il 29 luglio e ad agosto i “Pink Froid” il 5 agosto; “Mescalero Station” il 12 agosto; “Lady Maciste – opening “Dave Lobster” il 19 agosto ed infine “Vajolet” il 26 agosto.

Le novità di tipo musicale non finiranno qui - infatti per due weekend successivi – 16,17,18 e 22,23,24 agosto, il parco dell’ex Colonia Roma aprirà al pubblico la sua Arena Roma, ospitando l’evento “Note di Gusto”: rassegna del mangiare italiano con truck food, accompagnata dalla musica di diversi gruppi e generi. Tutto il programma dettagliato, sarà consultabile sul sito – www.bellariaigeamarina.org§

Sulla scia delle novità, si inserisce anche l’anticipazione della manifestazione “Il Gusto del Porto”, che proporrà piatti della tradizione culinaria, accompagnati con musica e intrattenimento – il weekend del 29 e 30 agosto.

Per i bambini e tutta la famiglia, fino al 27 luglio sarà aperta la mostra “Eco City Lab” con una città ecosostenibile costruita con migliaia di mattoncini LEGO®, in esposizione tutti i giorni dalle 16.00 al 23.00 (con aperture straordinarie in caso di maltempo), presso il Palazzo del Turismo in via L.Da Vinci 10. Per info e biglietti: www.bellariaigeamarina.org

Il mese di luglio si aprirà poi con l’annuale appuntamento di “Bell’Italia”, sabato 5 luglio dalle 16.00 in Piazzale Capitaneria di Porto: un evento attraverso il quale la città celebra le Forze Armate e le Forze dell’Ordine, per scoprirne il servizio attraverso simulazioni di attività ed esposizione di mezzi.

Non mancheranno anche gli appuntamenti ormai consolidati come lo “Sbarco dei Saraceni”, la rievocazione storica con spettacoli e cortei, a cura del Comitato Borgata Vecchia di Bellaria Igea Marina – in programma il 25 e 26 luglio; lo “Spettacolo pirotecnico di Ferragosto” nella serata del 14 agosto e a seguire, all’alba del 15 agosto la “Messa Rock” celebrata da Don Marco Foschi della Parrocchia Nostra Signora del Sacro Cuore. Per gli amanti del benessere e relax, tornano gli appuntamenti in spiaggia alle prime luci del mattino con “I Suoni del Sole”, dal 30 giugno al 22 agosto – dal lunedì al venerdì, ore 6.30 con Armonium con mantra; Bagno di Gong; Bagno sonoro e mindfulness; Sound and Healing; Campane Tibetane – a partecipazione gratuita.

Riconfermata la “15° Beach Run”, sabato 19 luglio organizzata dalla Dinamo Running (www.dinamorunning.it); inoltre, sempre sotto l’insegna dello sport, Bellaria Igea Marina sarà interessata ad ospitare la 6° tappa del “Giro d’Italia Women”, venerdì 11 luglio.

Gli amici di ANSPI torneranno invece a Bellaria Igea Marina con “L’Oratorio in festa” dal 3 al 7 settembre per giornate di sport, amicizia e intrattenimento.

Settembre sarà anche il mese della tradizionale “Festa della Piadina” a cura di L’Accento srl il 13 e 14 settembre; nel medesimo periodo “Miss Mamma Italiana 2025”verrà a disputarsi le fasi prefinali e finalissima nazionale dal 11 al 14 settembre ed infine, ma non ultimo, il contest artistico multidisciplinare dedicato a Raffaella Carrà – “Rumore BIM Festival”, arriverà in città dal 10 al 12 ottobre.

«Bellaria Igea Marina è piena di effervescenza» - le parole del Presidente di Fondazione Verdeblu, Paolo Borghesi- «grazie alle tante Associazioni con le quali collaboriamo e che dedicano tanto impegno per la città. Questo permette un ricco palinsesto diffuso sia negli spazi che nel tempo, portando anche alcune novità: dal “Made in Bim”, agli eventi dell’Arena Roma, alcuni in via di presentazione. In più stiamo lavorando ad uno Special Remember per il sabato 16 agosto per lasciare un felice ricordo, la vacanza a Bellaria Igea Marina»

La città intera, per l’estate 2025 si trasformerà in un grande contenitore d’eventi grazie all’Amministrazione Comunale, Fondazione Verdeblu ed anche l’organizzazione delle tante Associazioni e realtà cittadine attraverso: gli appuntamenti musicali dei “Mercoledì a casa di Alfredo”, “Belli di Musica”, “Il Giro d’estate della Borgata Vecchia”; gli incontri culturali di “Scritto sulla Sabbia” , “ Siamo d’accordo – note, parole, libri, canzoni”, “I Mercoledì di Bellaria Igea Marina”, “Le serate Panziniane”; gli appuntamenti con il Circolo Diportisti ed il Circolo Nautico di Bellaria Igea Marina che offrono la loro attività ai turisti ed anche i grandi concerti del Beky Bay e le numerose attività musicali, di ballo e yoga presso il Polo Est Village.

L’arte pittorica, fotografica ed espositiva saranno infine attive durante tutta l’estate in diversi siti della città: dalle esposizioni temporanee presso la Torre Saracena, a quelle di Bell’Arte “Emozioni in mostra” presso le vetrine del Palazzo del Turismo; fino alla mostra “Bellaria Igea Marina, una Storia – fotografie di Marco Pesaresi”, aperta al pubblico presso il Centro Vittorio Belli fino al 28 settembre e “Una cosa alata: in bicicletta alla riscoperta della saggezza nella Casa Rossa di Alfredo Panzini” a cura di Claudio Ballestracci e Maria Gregorio, presso il Parco Culturale Casa Rossa di Alfredo Panzini.