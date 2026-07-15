Bellaria Igea Marina, il Gran Galà degli Studenti sbarca al Beky Bay

Mercoledì 22 luglio la festa dedicata al mondo della scuola premierà merito, impegno civico e inclusione con oltre sessanta riconoscimenti

Mercoledì 22 luglio alle ore 20.30, la comunità di Bellaria Igea Marina è pronta a vivere il momento più significativo del mondo scolastico nei mesi che separano un anno educativo dall’altro: il Gran Galà degli Studenti, che per l’edizione 2026 approda sulla sabbia del Beky Bay.

“Cambia la location, scelta per vivere la serata in un contesto ancora più adatto a giovani e giovanissimi, ma restano invariate le finalità della manifestazione”, spiega l’Assessore alla Scuola e al Benessere giovanile Francesco Grassi. La serata, infatti, vedrà come da tradizione il mondo della scuola, i suoi volti e le sue eccellenze nel ruolo di protagonisti, confermando il rinnovato format introdotto lo scorso anno. “Anche in questa edizione, ricordando che l’anno scolastico di riferimento è il 2025-2026, gratificheremo i ragazzi che si sono distinti sul piano del rendimento scolastico, ma non solo. Il giusto premio al merito, che sarà affiancato da una serie di riconoscimenti nei confronti di azioni di solidarietà e di inclusione sociale, di contrasto a forme di discriminazione e di bullismo, per azioni di lotta a criminalità e illegalità, per azioni di rispetto per i beni pubblici a partire dalle strutture scolastiche e di tutela del decoro urbano, per la partecipazione attiva alla vita della comunità, per azioni volte alla protezione della biodiversità e degli ecosistemi. Per una serata che, come sempre, vorremmo fosse una grande festa per tutti i ragazzi, nella quale eccellenza individuale e dimensione sociale della scuola si incontrano.”

Nel dettaglio, la serata comincerà con il momento dei riconoscimenti ai ragazzi che si sono distinti per azioni di carattere civico: una sessantina in totale tra singoli, intere classi ed anche una squadra sportiva. Dopo di loro saliranno sul palco i ragazzi di Bellaria Igea Marina i quali hanno ottenuto il massimo dei voti al termine del ciclo di studi, ossia 10/10 all’esame di ‘terza media’, oppure 100 o 100 e lode al congedo dalle superiori. Il programma prevede anche momenti di ascolto e testimonianza, nonchè diversi intermezzi di intrattenimento, tra cui musica live, danza e dj set.

Dall’Assessore Grassi, “un ringraziamento sin da ora ai nostri uffici comunali per l’impegno profuso nell’organizzazione del galà, esteso ai diversi partner e sponsor del progetto la cui collaborazione è indispensabile. Alla cittadinanza, un caloroso invito a prendere parte alla manifestazione e vivere insieme un grande momento di comunità dell’estate di Bellaria Igea Marina.”