Bellaria Igea Marina, in arrivo il restyling digitale della Sala del Consiglio comunale

Grazie a un finanziamento PNRR da 80mila euro, aggiornati Sala del Consiglio, Sala Giunta e uffici con nuove tecnologie e servizi per trasparenza e streaming

Un upgrade tecnologico per la Sala del Consiglio e per le modalità di svolgimento delle sedute, l’ammodernamento della Sala Giunta e nuove dotazioni per gli uffici: questo il pacchetto di implementazioni di cui si appresta a godere la residenza comunale di piazza del Popolo, grazie all’aggiudicazione di un cospicuo contributo che sfiora 80.000 euro, afferente al bando ‘Risorse in Comune’ del PNRR.

L’intervento più significativo e corposo, anche dal punto di vista economico, è proprio quello che, in questi giorni, sta interessando la Sala del Consiglio Comunale posta al primo piano della struttura. Il più importante spazio di di dibattito pubblico e amministrativo di Bellaria Igea Marina è oggetto infatti di una profonda opera di digitalizzazione che interesserà anzitutto la parte gestionale, ammodernando di fatto tutta l’attività backoffice legata alle sedute, dalle modalità di convocazione a quelle per la verbalizzazione, passando attraverso lo stesso sistema che disciplina gli interventi dei consiglieri. Un upgrade tecnologico applicato agli spazi che renderà il locale utilizzabile anche quale sala da conferenze. L’impatto più significativo dell’intervento, oltre all’aspetto ‘estetico’ legato alla nuova tecnologia utilizzata – come microfoni e monitor - sarà tuttavia quello a beneficio dell’utenza esterna, con la creazione di una sezione web dedicata e che sarà raggiungibile dal sito istituzionale principale, identificata come bellariaigeamarina.civicam.it; qui, i cittadini potranno seguire una diretta streaming notevolmente più performante rispetto a quella attuale e soprattutto potranno consultare in maniera più immediata lo storico dei consigli comunali. Con l’importante vantaggio di poter effettuare ricerche all’interno delle stesse tracce video, grazie a un sistema indicizzato di ricerca, oltre che avvalersi, in fase di consultazione, di una suddivisione per argomenti generata e suggerita dal software per ogni seduta; ad esempio navigando da un punto all’altro dei vari argomenti all’ordine del giorno in una stessa seduta. I lavori sono al via questa settimana e la messa in funzione della nuova tecnologia, con annessa sezione web, è prevista nel primo Consiglio Comunale utile dopo le opportune fasi di collaudo.

Completano il quadro di interventi, come detto, un piccolo restyling della Sala Giunta posta al secondo piano, che sarà implementata in questi giorni con un impianto funzionale allo svolgimento di video-conferenze, e l’acquisto di nuovi mobili al servizio dell’attività degli uffici comunali.

Così l’Assessore alla Digitalizzazione Nicola Missiani “Con questi interventi, viene compiuto un passo in avanti reale e tangibile sul fronte della modernizzazione della struttura comunale, con riferimento a quegli spazi che ne rappresentano il cuore non solo da un punto di vista simbolico. Con due importanti valori aggiunti: da un lato sul piano della trasparenza, con il miglioramento dell’esperienza in streaming I cittadini che seguono i lavori da remoto o consultano le sedute già avvenute, dall’altro sotto il profilo economico, poichè si tratta di un potenziamento a impatto zero sulle casse comunali. Un ringraziamento agli uffici che hanno costruito e seguito con successo la partecipazione del nostro Ente al bando ‘Risorse in Comune’.”