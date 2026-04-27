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Bellaria Igea Marina, inaugurata la nuova sala corsi per il primo soccorso

Taglio del nastro con il sindaco Filippo Giorgetti per lo spazio di Istruttrice Floriana: formazione su emergenze aziendali, pediatriche e tecniche BLSD

A cura di Grazia Antonioli Redazione
27 aprile 2026 11:39
Bellaria Igea Marina, inaugurata la nuova sala corsi per il primo soccorso -
Bellaria Igea Marina
Attualità
Sanità
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Taglio del nastro domenica pomeriggio per la Sala corsi formazione primo soccorso di Istruttrice Floriana. Alla presenza del Sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti è stata inaugurata la sede in via Carducci 16. Uno spazio per frequentare corsi relativi a Primo Soccorso Aziendale, Primo soccorso pediatrico, Corsi di disostruzione BLSD-PBLSD.

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