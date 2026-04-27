Bellaria Igea Marina, inaugurata la nuova sala corsi per il primo soccorso
Taglio del nastro con il sindaco Filippo Giorgetti per lo spazio di Istruttrice Floriana: formazione su emergenze aziendali, pediatriche e tecniche BLSD
A cura di Redazione
27 aprile 2026 11:39
Taglio del nastro domenica pomeriggio per la Sala corsi formazione primo soccorso di Istruttrice Floriana. Alla presenza del Sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti è stata inaugurata la sede in via Carducci 16. Uno spazio per frequentare corsi relativi a Primo Soccorso Aziendale, Primo soccorso pediatrico, Corsi di disostruzione BLSD-PBLSD.