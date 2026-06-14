Bellaria Igea Marina, issata la 18esima Bandiera Blu

Il sindaco: “Un impegno che continua nel tempo”

Arriva dal mare e torna al mare, proprio come la storia di Bellaria Igea Marina. Questa mattina (14 giugno) la città ha celebrato la sua 18ª Bandiera Blu, un riconoscimento che è stato idealmente “trasportato” dai ragazzi di Italia Sup League attraversando le acque che da sempre definiscono l’identità del territorio. Il vessillo rappresenta la qualità eccellente dell’ambiente marino e costiero, oltre a un modello di gestione fondato su attenzione, cura e rispetto del territorio. Un risultato che si inserisce in una visione più ampia di stile di vita legato al mare, tra sport, turismo e sostenibilità. Lo dimostrano le vele che in questi giorni animano l’orizzonte, gli atleti impegnati tra acqua, strada e corsa, i surfisti e i rider che quotidianamente scelgono le onde della riviera, insieme alle numerose discipline che trasformano la costa in una vera palestra a cielo aperto. La cerimonia ha visto la partecipazione del sindaco e della giunta comunale, insieme alle autorità locali: il comandante dei Carabinieri Luigi Migliore, il comandante della Capitaneria di Porto Giovanni Bagli, il comandante della Polizia Locale Antonio Amato e Lauro Stambazzi per la protezione civile. Presenti anche il Circolo Nautico, il Circolo Diportisti, la Cooperativa Bagnini guidata da Paolo Rinaldini e rappresentanti di BIM Imprese Confcommercio. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai ragazzi e agli allievi di Italia Sup League per aver contribuito al trasporto simbolico della Bandiera Blu 2026. “Un riconoscimento che parla di qualità ambientale ma anche di identità e comunità – è il messaggio dell’amministrazione – e che rappresenta un impegno che continua, anno dopo anno, per la tutela e la valorizzazione del nostro mare.”