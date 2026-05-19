Bellaria Igea Marina, lavori in corso sul ponte mobile sul fiume Uso

Intervento da 50mila euro sulla pavimentazione per migliorare sicurezza e fruibilità della struttura: fine cantiere prevista nei prossimi giorni

Lavori in corso presso il ponte mobile che collega le sponde di Bellaria e di Igea Marina del fiume Uso, in prossimità e immediatamente a monte della linea ferroviaria: 50.000 euro il valore complessivo, con cantiere che chiuderà i battenti nel giro di qualche giorno rendendo nuovamente accessibile la struttura.

“Se, da un lato, l’intervento rientra tra le piccole o grandi opere che stanno interessando il territorio per aprire al meglio la stagione turistico balneare, dall’altro esso si è reso particolarmente opportuno alla luce dello stato di ammaloramento della pavimentazione”, spiega il Sindaco Filippo Giorgetti. E’ quindi proprio sulla pavimentazione del ponte, composta da una serie di listelli, che i lavori si stanno concentrando, “per rendere la struttura meglio fruibile e più gradevole esteticamente, ma soprattutto per aumentarne la sicurezza, visti anche gli episodi di cadute verificatisi in questi anni di cui il precedente fondo è stato concausa.”

Nonostante si tratti di un’infrastruttura relativamente giovane – è stato ultimato e inaugurato nel 2012 – , il ponte mobile è stato in questi anni oggetto di diversi interventi, “ad esempio il restyling che ha interessato vernici e rivestimenti un paio di anni fa, nonchè la riparazione effettuata lo scorso anno a seguito della rottura della valvola di ritenuta idraulica”, ricorda il primo cittadino.

Un’opera, il ponte mobile, che insiste in una zona - l’un ampio tratto di lungo fiume a monte della ferrovia - in cui è in corso un’altra importante riqualificazione, in questo caso appannaggio della Regione, in funzione sia di arredo urbano che di sicurezza idrica. “Una volta ultimata, anche la sistemazione del ponte concorrerà quindi all’impatto estetico e funzionale di un’area di pregio verso cui abbiamo voluto investire risorse, attenzioni e idee. Pensiamo anche”, conclude Giorgetti, “alla presenza nelle dirette vicinanze del mercato ittico, struttura di fresco affidamento per una nuova gestione che guarderà alla ristorazione.”