Bellaria Igea Marina, nidi comunali: 105 posti disponibili per il nuovo anno scolastico

Dal prossimo settembre 68 posti saranno aperti per bambini nati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 gennaio 2026; iscrizioni online entro il 31 marzo 2026

Con 105 posti disponibili, utili a soddisfare pressoché la totalità del fabbisogno cittadino, i nidi comunali “Il Gelso” e “Piccolo Gelso” rappresentano uno dei fiori all’occhiello dell’offerta educativa a disposizione delle famiglie di Bellaria Igea Marina: 68 di questi, saranno nuovamente disponibili dal prossimo settembre, in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico 2026-2027.

Per presentare domanda di iscrizione, vi è tempo sino al 31 marzo 2026, per i bambini nati dal 1^ gennaio 2024 al 31 gennaio 2026, ricordando che le istanze devono essere completate online attraverso il portale dedicato

Nel dettaglio, sono cinque le sezioni in cui il servizio nido comunale è articolato, mentre sul fronte dei posti presto disponibili 49 interessano Il Gelso e 19 invece il Piccolo Gelso. Da segnalare che entrambe le strutture hanno già calendarizzato open day utili alle famiglie per poterne conoscere servizi specifici e personale: doppio appuntamento al Gelso, martedì 24 febbraio e martedì 17 marzo dalle 16.30 alle 18.00, mentre il Piccolo Gelso attende i genitori interessati venerdì 27 febbraio alle 16.30.