Bellaria Igea Marina, nuova stagione estiva: scattano divieti, Ztl e modifiche alla viabilità

Tra eventi, Young Volley e mercati estivi dal 1° maggio al via parcheggi a pagamento, sensi unici e nuove limitazioni per garantire sicurezza e ordine pubblico

L’entrata nel vivo nella bella stagione, impreziosita a Bellaria Igea Marina da tanti eventi a grande richiamo di pubblico, dallo sport alla musica, comporterà già dal prossimo periodo l’istituzione di diversi provvedimenti, in termini di sosta e viabilità: disposti per garantire uno svolgimento in sicurezza e tranquillità sia degli appuntamenti periodici, sia delle manifestazioni straordinarie.

I primi in ordine di tempo, sono quelli approntati contestualmente all’evento Young Volley di Kiklos, in calendario dal 23 al 26 aprile e poi dal 30 aprile al 3 maggio. Il provvedimento principale è la chiusura di via Virgilio e via Tibullo all’altezza di viale Ennio, predisposta in orario serale per quattro appuntamenti collegati alla manifestazione in programma il 25 e il 26 aprile, e successivamente il 1^ e 2 maggio. Analoga misura, sempre in orario serale, interesserà il 25 aprile, il 1^ e il 2 maggio viale Pinzon nel tratto compreso tra via Properzio e piazzale Capitaneria di Porto, per un evento sempre legato allo Young Volley che si svolgerà al Polo Est.

Particolarmente rilevante poi, il provvedimento che entrerà in vigore venerdì 24 aprile sull’intero tratto di viale Colombo, da via Rubicone a piazzale Kennedy compreso: sino al 30 settembre sarà istituito il divieto di sosta h24 anche sulla banchina lato mare della strada ed appunto in piazzale Kennedy, in questo caso con rimozione forzata.

Si ricorda sin da ora che, più in generale, la regolamentazione della viabilità a carattere estivo sarà vigente a partire dall’ultimo giovedì del mese di maggio – ossia il giorno 28 – sino al 15 settembre. Il provvedimento comporterà tra le altre, come ogni anno, l’istituzione dei sensi unici di marcia in alcune delle principali arterie cittadine; è il caso di via Panzini, dove nel tratto da via Leonardo da Vinci a via Italia sarà istituito il senso unico di circolazione dalle 20.00 alle 24.00 nella direttrice Rimini-Ravenna, con contestuale divieto di circolazione eccetto autorizzati nell’opposto senso di marcia. Regolamentazione estiva che comporterà anche l’attivazione delle tradizionali isole pedonali, le quali caratterizzano le serate estive in alcune aree della fascia turistica.

Da evidenziare che su viale Pinzon è e resterà in vigore il senso unico di marcia nella direttrice Rimini-Ravenna, ad unica corsia, a cui si aggiungerà da fine maggio l’istituzione della Zona a Traffico Limitato con annesso divieto di transito, lungo tutta la lunghezza che va da via Properzio a via Pertini, in orario serale a partire dalle 20.00.

Meritevole di attenzione anche il capitolo che riguarda i mercati settimanali nelle loro vesti estive: dal 1^ maggio al 30 settembre per quello di Bellaria centro e dal 15 maggio al 15 settembre per quello di Igea Marina, a cui si aggiungerà il mercato estivo di via Cuneo dal 1^ giugno al 15 settembre. In particolare, si segnala che tutti i mercoledì sarà in vigore il divieto di sosta dalle 5.00 alle 14.00 nelle vie del cosiddetto “quadrilatero” attorno al Comune, ossia via De Gasperi, via Caduti per la Libertà, via Pavese e via Don Milani; stesso provvedimento la domenica per via Cuneo ed il venerdì in via Calatafimi e in piazza Falcone e Borsellino, nella porzione a mare di via Pertini.

Regime estivo che interesserà inoltre le aree di sosta comunali. In questo caso, la principale data da tenere a mente è quella del 1^ maggio, quando cambierà l’assetto di quegli stalli che, da gratuiti, diverranno a pagamento fino al 30 settembre. Questo provvedimento interesserà aree di sosta come ad esempio quelle di via Trau e via Conti, largo Montello, via Rubicone, via Agedabia, via Bacci, via Pertini, via Quintiliano, via Properzio, via Piaggia, via Petronio, via Lucano e via Perugia, nonchè buona parte degli stalli di piazza del Popolo, di fronte alla residenza comunale.

Una seconda scadenza rilevante in tema di parcheggi, è quella inerente alle aree di sosta attualmente gratuite che dal prossimo 1^ giugno saranno invece regolamentate a disco: stalli di questo tipo sono presenti ad esempio nella stessa piazza del Popolo, in zona Belverde - piazza Falcone e Borsellino e via Dossetti – ed in molte delle vie ‘a pettine’ che conducono ai lungomari di Bellaria e di Igea Marina. Segnalando che una prossima novità sul fronte della sosta, alla luce del bando attualmente in corso, sarà l'implementazione della disponibilità di parcheggi e stalli grazie a un nuovo affidamento con servizio guardiania h24: completata l'istruttoria del quale, saranno resi noti ulteriori dettagli.

Sempre sul tema, si ricorda infine che a Bellaria Igea Marina sono disponibili diverse modalità di abbonamento, con valenza su tutte le aree di parcheggio a pagamento del territorio comunale. Una possibilità che la cittadinanza è invitata a conoscere, poiché consente di usufruire degli 'stalli blu' in modo semplice e a condizioni economiche vantaggiose; per tutti i dettagli, gli interessati possono consultare l'area dedicata del sito istituzionale www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it o contattare l'ufficio preposto allo 0541.343770.