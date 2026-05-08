Bellaria Igea Marina, ordinanza balneare 2026: stagione lunga e nuove regole su spiaggia e battigia

Dal 16 maggio al 20 settembre confermate aperture serali, accesso ai cani in fascia oraria e divieto di fumo sulla battigia

L’Amministrazione Comunale ha definito l’ordinanza balneare integrativa che, anche per l’anno 2026, recepisce e declina sul territorio di Bellaria Igea Marina - secondo i margini di discrezionalità contemplati - quanto disposto dalla Regione Emilia Romagna nell’ultima ordinanza balneare emanata. Il documento, in pubblicazione all’albo pretorio online nella giornata di oggi, disciplinerà quella che si prefigura come una stagione particolarmente lunga, al via ufficialmente sabato 16 maggio con termine fissato a domenica 20 settembre.

A delinearne i tratti salienti, è l’Assessore al Demanio Adele Ceccarelli, partendo da quelle che rappresentando alcune conferme rispetto ai provvedimenti adottati negli ultimi anni. Tra queste, “anzitutto la possibilità di effettuare delivery sulla spiaggia, nonchè gli orari concessi per l’attività commerciale e pubblici esercizi a carattere stagionale, sino alle 24.00, e per i chioschi bar, in questo caso sino all’1.00. Confermata, inoltre, la preclusione dell’accesso notturno in spiaggia, che sarà in vigore dall’1.00 alle 5.00, così come la speciale disciplina per il Beky Bay.” Struttura, quest’ultima, la cui apertura al pubblico sarà consentita in caso di manifestazioni sino alle 2.00; orario suscettibile di ulteriore proroga, in casi straordinari e previa autorizzazione, sino alle 3.00.

“In linea con gli anni precedenti”, sottolinea poi l’Assessore, “anche il distanziamento minimo richiesto per quanto riguarda gli ombrelloni degli stabilimenti balneari, fissato a 10,50 mq.” Mantenuta inoltre quella che, pur non essendo una new entry, è comunque una possibilità presente in non tutte le località di mare, ossia l’esercizio della pesca sportiva direttamente sulla spiaggia: che a Bellaria Igea Marina sarà consentito - tramite associazione sportiva - anche nell’estate 2026, specificatamente dalle 23.00 alle 5.00 nel tratto di costa compreso tra via Agedabia e via Murri.

Non mancano poi le novità, che riguardano in particolare la battigia e la zona della passeggiata. Prima fra tutte, pur restando valida la disciplina che consente l’allestimento di spazi pet friendly all’interno delle singole concessioni, “l’introduzione di due fasce orarie, dalle 6.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 21.00, durante le quali sarà possibile passeggiare in riva al mare con i propri cani, ovviamente accompagnati al guinzaglio e portando con sé gli opportuni presidi per la raccolta delle deiezioni. Negli stessi orari e negli specchi d’acqua adibiti allo scopo, vi sarà anche la possibilità di balneazione per gli stessi animali.”

Altra grande novità, l’introduzione nello stesso spazio della passeggiata sulla battigia, del divieto di fumo. “Un provvedimento che, oltre a promuovere una scelta che fa bene alla salute, guarda all’ambiente e al benessere anche del nostro mare, contrastando l’abbandono di mozziconi sulla sabbia o la dispersione in acqua degli stessi.”

Ultimo ma non per importanza, il capitolo che concerne la sicurezza balneare. “Conformemente alle prescrizioni regionali e a quanto indicato dalla Capitaneria di Porto, il servizio di salvamento sarà nuovamente implementato, con l’adozione di misure sperimentali, ora in definizione, volte alla migliore copertura della pausa pranzo del personale impiegato. Servizio che, quale ulteriore forma di tutela per i bagnanti e nel rispetto delle direttive, si protrarrà a Bellaria Igea Marina sino al 20 settembre compreso.”