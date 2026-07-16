Bellaria Igea Marina ospita “Campo Giovani” dei Vigili del Fuoco: un’esperienza di formazione e cittadinanza attiva

Sessanta ragazzi tra i 15 e i 17 anni coinvolti nel progetto nazionale

Proseguono con successo le fruttuose attività che vedono protagonisti a Bellaria Igea Marina decine di ragazzi nel contesto di “Campo Giovani”: l’iniziativa nazionale che permette ai giovani tra i 15 e i 17 anni di vivere una settimana da protagonisti accanto ai Vigili del Fuoco presso il campo estivo ufficiale organizzato dal Corpo Nazionale.

Il progetto, nato dalla sinergia tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Interno, punta ad avvicinare le nuove generazioni ai valori della cittadinanza attiva, della solidarietà e della sicurezza. Obiettivi che vedono, quest’anno più che mai, il Comune di Bellaria Igea Marina in prima linea: il quale ha avuto l’onore di essere individuato come sede ufficiale di riferimento per tutto il Polo Nord-Est (Emilia Romagna-Veneto-Friuli Venezia Giulia), nonchè snodo iniziale dell’intero calendario di Campo Giovani a livello nazionale.

Le attività a Bellaria Igea Marina hanno visto e vedono coinvolti una sessantina di ragazzi (dei 366 partecipanti totali dell’edizione 2026, selezionati tramite bando dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), equidivisi nella città di Panzini in due turni, uno concluso sabato scorso e l’altro in pieno svolgimento. Un’esperienza altamente formativa ed una grande occasione di socializzazione, nella quale i giovani hanno preso parte a moduli teorici e laboratori pratici su tecniche di primo soccorso, orientamento, prevenzione incendi boschivi e movimentazione in ambienti impervi.

I partecipanti hanno anche avuto modo di scoprire da vicino e toccare con mano le specializzazioni del Corpo, imparando a gestire i rischi e a conoscere le misure di autoprotezione. Proprio in questo contesto, il campo allestito a fianco del Palazzetto dello Sport è stato teatro ieri di un momento particolarmente emozionante per i ragazzi, con la dimostrazione offerta dall’elicottero AW139 “Drago” 147 del Corpo Nazionale. Decollato direttamente dall’Elinucleo di Bologna, ha raggiunto Bellaria Igea Marina con a bordo l’intero equipaggio: due piloti, lo specialista di bordo e due elisoccorritori SAF (Speleo Alpino Fluviale), i quali sono stati protagonisti del verricellamento di una persona a terra. Un’esperienza unica per i partecipanti al campus, completata dalla visita a bordo dell’aeromobile.

La dimostrazione di ieri si inserisce in un fitto programma pensato a misura di ragazza e ragazzo, di cui sono parte integrante anche visite alle varie attrazioni e ai parchi tematici del territorio (ieri ad esempio alle Saline di Cervia), nonché dirette video con alti esponenti istituzionali, tra tutte quelle con il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Eros Mannino e con il Ministro dello Sport Andrea Abodi. L’Amministrazione Comunale ha dal canto suo accolto con orgoglio e contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa, facendo inoltre visita al campus negli scorsi giorni nelle figure del Sindaco Filippo Giorgetti e dell’Assessore Ivan Monticelli, poi con il Vice Sindaco Francesco Grassi, presente proprio in occasione della dimostrazione di ieri.