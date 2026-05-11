Bellaria Igea Marina potenzia la Protezione Civile: inaugurate nuove motopompe ad alta capacità

Presentato a Igea Fest il progetto “Lavoriamo al meglio, siamo pronti al peggio”: più tecnologia e interventi rapidi per la sicurezza del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico

Una comunità sicura è una comunità che sa guardare avanti. Sabato pomeriggio, nella cornice della manifestazione Igea Fest, la Protezione Civile di Bellaria Igea Marina ha presentato ufficialmente il progetto “Lavoriamo al meglio, siamo pronti al peggio”: iniziativa che ha portato all'acquisto di due nuove motopompe carrellate ad alta capacità, strumenti fondamentali per la difesa del territorio.

Tecnologia al servizio della prevenzione

Il cuore del progetto risiede nel potenziamento della capacità di risposta operativa del gruppo di volontari, che da venticinque anni opera sul campo. Le nuove attrezzature includono una pompa idrovora da 1.650 litri al minuto, un'unità mobile da 700 litri al minuto e un nuovo carrello auto: questi mezzi permetteranno interventi rapidi e capillari, riducendo i rischi legati a eventi meteorologici estremi e allagamenti. Le dotazioni sono state acquisite grazie alla partecipazione del Comune di Bellaria Igea Marina, di RomagnaBanca Credito Cooperativo e di BIM Imprese – Confcommercio Bellaria Igea Marina.

La sinergia del territorio

Così il Sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti, che sabato ha aperto l'appuntamento sottolineando l'importanza della prevenzione: "Un applauso ai nostri volontari, che sono i nostri angeli custodi e che ci sono sempre. Questo è un messaggio bellissimo che diamo alla città: festeggiamo, siamo in un momento di gioia, ma la Protezione Civile insieme all'Amministrazione lavora per proteggere e tutelare comunità e territorio. Sappiamo come il clima stia cambiando e i nostri ragazzi si preparano al meglio per essere pronti a ogni evenienza."

Corrado Monti, Presidente di RomagnaBanca Credito Cooperativo, ha dal canto suo confermato il sostegno dell'istituto: "Abbiamo risposto con piacere alla richiesta di dotare la Protezione Civile di queste attrezzature idonee. Noi siamo la banca del territorio e vogliamo dimostrarlo concretamente. Ringraziamo i volontari per quello che hanno fatto in questi 25 anni e per quello che faranno in futuro."

Andrea Pecci di Confcommercio, ha ribadito il valore della collaborazione: "Siamo orgogliosi di aver contribuito a questo progetto. Quando l'Amministrazione, il mondo del credito e le associazioni di categoria come la nostra si uniscono per sostenere il volontariato, i risultati sono a beneficio di tutta la cittadinanza."

Infine, il Presidente del Nucleo Protezione Civile “Gigi Tagliani” Lauro Stambazzi ha concluso l'inaugurazione: "Voglio ringraziare di cuore RomagnaBanca e Confcommercio. Queste due nuove motopompe sono fondamentali. Il nome che abbiamo dato a questo progetto, 'Lavoriamo al meglio, siamo pronti al peggio', riassume il nostro spirito: la speranza è di non doverle mai usare, ma se dovesse servire, oggi siamo più pronti e attrezzati per proteggere la nostra comunità."

25 Anni di Volontariato

L'inaugurazione si inserisce nelle celebrazioni per il venticinquennale dell'Associazione. Con il progetto “Lavoriamo al meglio, siamo pronti al peggio”, la Protezione Civile non solo rinnova la sua dotazione tecnica, ma conferma il patto di fiducia con i cittadini, garantendo una presenza sempre più professionale e attrezzata.