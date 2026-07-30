Bellaria Igea Marina protagonista di una tesi di laurea sul futuro del commercio cittadino

Collaborazioni con le Università di Bologna, Urbino e Pescara. Laurea con lode per Christian Oliviero

“Lo spaccato di un’Amministrazione che guarda ai giovani, vivace, pronta ad arricchire chi si avvicina al mondo del lavoro ed al contempo permeabile rispetto alle contaminazioni delle nuove generazioni”: così il Sindaco Filippo Giorgetti fotografa l’ultimo triennio vissuto dal Comune di Bellaria Igea Marina, con particolare riferimento ai quasi cinquanta tra giovani e giovanissimi accolti dall’Ente per la realizzazione di stage scolastici e tirocini universitari.

Una progettualità resa possibile anzitutto dalla collaborazione con le Università di Bologna e di Urbino, i due atenei di provenienza di 27 dei 28 studenti universitari che dal 2024 ad oggi hanno effettuato tirocini presso la struttura di piazza del Popolo; ragazzi a cui si è unita lo scorso anno una ragazza proveniente dall'Università di Pescara. Studenti che per diverse settimane hanno potuto fare esperienza e toccare con mano la macchina amministrativa così distribuiti: 11 in Ragioneria, 4 all’Ufficio Scuola, 3 all’URP, 2 all’Ufficio Contratti, 2 allo IAT e uno rispettivamente all’Ufficio Ambiente, all’Ufficio Personale, al Servizio di Gestione del Territorio, alla Segreteria per l’Osservatorio provinciale sulla legalità, presso la Biblioteca Comunale ed a supporto delle assistenti sociali. Agli studenti universitari, si uniscono 20 tra ragazze e ragazzi frequentanti le ‘scuole superiori’, impegnati in gran parte presso la Ragioneria o lo IAT.

“Un incontro tra capitale umano e professionale impegnato presso il Comune da un lato, e dall’altro il mondo giovanile e scolastico, di cui andiamo particolarmente orgogliosi, arricchente anche per gli stessi dipendenti comunali: la cui disponibilità ed il cui spirito inclusivo”, sottolinea il primo cittadino, “sono d’altra parte fondamentali affinché stage e tirocini, come nel caso di Bellaria Igea Marina, siano per tutti i ragazzi esperienze concrete, realmente utili a conoscere funzionamento e dinamiche della macchina amministrativa pubblica. Mi piace inoltre sottolineare come quest’approccio sia coerente con la direzione impressa dal Ministro Zangrillo – che è stato ospite presso la residenza comunale di piazza del Popolo nel novembre 2024 - alla Pubblica Amministrazione: in tema di valorizzazione del merito, formazione e soprattutto attrattività della stessa verso i giovani, a partire dagli enti locali.”

Attrattività ed interesse, in generale verso la realtà di Bellaria Igea Marina, di cui è indicatore anche la scelta compiuta dal giovane forlivese Christian Oliviero, il quale ha dedicato la propria tesi di laurea magistrale in Amministrazione e gestione di Impresa presso il Campus riminese dell’Alma Mater di Bologna, proprio al mondo del commercio cittadino. ‘Oltre il Retail-less City: vulnerabilità commerciale intermittente, competenze manageriali e futuro del piccolo retail a Bellaria Igea Marina’, questo il titolo del lavoro, discusso gli scorsi giorni, che è valso a Christian la laurea con lode. Lavoro che ha avuto come relatore e correlatore rispettivamente i professori Francesco Maria Barbini e Giuseppe Cappiello.

Centrale nella tesi di Christian, il questionario costruito ad hoc lo scorso anno dall’Assessorato alle Attività economiche nel contesto del Piano Strategico comunale Bim2040, somministrato a tutti gli operatori del tessuto commerciale di Bellaria Igea Marina al fine di comprenderne caratteristiche, opportunità e criticità, ed i cui risultati sono stati oggetto di studio ed hanno orientato le scelte dei tavoli di lavoro dello stesso Piano Strategico: che nel 2025 è stato espressamente rivolto al commercio. Questionario che è stato frutto proprio della collaborazione con l’Università di Bologna, ed in particolare con il Centro di Studi Avanzati sul Turismo-CAST che ha sede a Rimini.

Ad applaudire il Giovane Christian Oliviero, anche l’Assessore alle Attività economiche di Bellaria Igea Marina Milena Casali, che dopo aver offerto il proprio supporto e la propria consulenza allo studente nella stesura della tesi, non ha voluto mancare a una discussione che ne ha premiato qualità e rigore.