Villa Verucchio, il nuovo McDonald’s apre giovedì. Dalla colazione fino a sera, McMenù e McDrive

Il cantiere accanto al centro commerciale Marecchia è ormai alle battute finali. Il ristorante sarà operativo 7 giorni su 7

L'insegna è comparsa ormai da mesi lungo la Marecchiese, diventando un punto di riferimento per chi passava davanti al cantiere e aspettava di capire quando sarebbe arrivato il momento dell'apertura. Ora l'attesa è finita: il nuovo McDonald's di Villa Verucchio è pronto a inaugurare. L'apertura è previste per giovedì 17 settembre alle ore 17, nell'area accanto al centro commerciale Marecchia. Non è prevista nessuna cerimonia di inaugurazione o taglio del nastro. Il ristorante si estende su 487 metri quadrati e rappresenta una nuova presenza commerciale lungo la Marecchiese. Una delle caratteristiche principali sarà il McDrive, il servizio dedicato a chi vuole ordinare il proprio pasto direttamente dall'auto e ripartire senza entrare nel locale. L'attività partirà già nelle prime ore della giornata con il servizio dedicato alle colazioni. Dalle 10.30 sarà invece disponibile il menù abituale della catena, con il McDrive che seguirà un orario più ampio nel corso della settimana. Da domenica a giovedì il servizio sarà attivo fino alle 23, mentre il venerdì e il sabato la chiusura sarà posticipata alla mezzanotte. La novità più significativa per il territorio, però, riguarda il lavoro. A regime il nuovo ristorante dovrebbe impiegare circa 35 addetti. Le selezioni sono già state avviate attraverso il McDonald's Job Tour, il percorso dedicato alla ricerca del personale per le nuove aperture. L'arrivo del ristorante va così ad aggiungersi alle attività già presenti nell'area del centro commerciale Marecchia, in un punto facilmente raggiungibile dalla Marecchiese. Dopo i mesi di lavori, il cantiere è ormai arrivato alla fase conclusiva e il locale si prepara ad accogliere i primi clienti a partire da giovedì pomeriggio. Per Villa Verucchio si tratta quindi di una nuova apertura commerciale accompagnata da un impatto occupazionale concreto: saranno circa 35, una volta raggiunta la piena operatività, le persone impegnate nel ristorante.

