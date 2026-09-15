Rapina in gioielleria: arrestato un 27enne. Nel video l’assalto e la colluttazione con i titolari

Gli investigatori hanno trovato un’impronta sugli occhiali persi durante la fuga e il profilo genetico del giovane sulla pinzetta usata per colpire il rapinatore

È il video della rapina alla gioielleria Monti, avvenuta a Rimini il 16 giugno 2025, a raccontare la violenta colluttazione tra i malviventi e i titolari. Tre persone entrarono fingendosi clienti, poi uno estrasse un revolver e minacciò il proprietario.

La moglie reagì colpendo il rapinatore con una pinzetta metallica appuntita, costringendo il gruppo alla fuga senza bottino.

Le indagini hanno portato in carcere un riminese classe 1999. Decisivi, secondo l’accusa, un’impronta digitale trovata sugli occhiali a specchio persi durante la colluttazione e il profilo genetico del 27enne individuato proprio sulla pinzetta utilizzata dalla vittima.

Il gip ha ritenuto gli elementi raccolti sufficienti a configurare un grave quadro indiziario. Il giovane è accusato di rapina aggravata e porto illegale del revolver.

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