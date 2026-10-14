Bellaria Igea Marina, pulizia e manutenzione agli ingressi della città

Rimossi gli accumuli di sabbia dalla passeggiata lato mare a sud di Igea Marina e completati diserbo e sfalcio del marciapiede tra via Ravenna e via Roma, all’ingresso del centro di Bellaria

Completate due opere di riordino e pulizia che hanno interessato la passeggiata lato mare al confine Sud di Igea Marina e l’ingresso al centro di Bellaria tra via Ravenna e via Roma. Nel primo caso, sono stati rimossi gli accumuli di sabbia creatisi negli ultimi giorni causa vento, nel secondo si è proceduto a diserbo e sfalcio del marciapiede: due piccole sistemazioni rientranti nel quadro costante di interventi volti a mantenere belli e accoglienti gli ingressi alla città.