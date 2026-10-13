Tentata rapina al supermercato. Minaccia di fare esplodere tutto ma poi fugge dopo l'allarme

L’uomo avrebbe sorpreso i dipendenti con un coltello, sostenendo di avere una bomba. Le indagini della Squadra Mobile hanno portato alla sua identificazione in poche ore

È stata la reazione dei dipendenti a far fallire il tentativo di rapina all’Eurospin di via Tristano e Isotta, nella zona dei Padulli. Un uomo con il volto coperto avrebbe raggiunto le casse armato di coltello, minacciando il personale e sostenendo di avere una bomba all’interno di un pacco. L’allarme dato dai lavoratori lo ha però costretto ad allontanarsi senza riuscire a prendere il denaro.

Sul posto sono intervenute le Volanti della Questura, affiancate dagli investigatori della Squadra Mobile, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto e individuare il responsabile. Le immagini del sistema di videosorveglianza si sono rivelate decisive: gli agenti hanno esaminato il veicolo utilizzato per la fuga, riuscendo a individuare anche una porzione della targa che l’uomo aveva cercato di nascondere.

Un contributo alle indagini è arrivato anche da un cliente del supermercato, che con il proprio cellulare era riuscito a fotografare il fuggitivo. L’immagine ha fornito agli investigatori un ulteriore elemento da incrociare con i dettagli raccolti sul posto e con le registrazioni delle telecamere.

L’attività investigativa ha così permesso di risalire al proprietario del mezzo, un 42enne riminese già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio. La successiva perquisizione nella sua abitazione avrebbe consentito di trovare diversi elementi compatibili con quelli emersi dall’analisi delle immagini. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato a piede libero per tentata rapina aggravata.