Bellaria Igea Marina ridà vita alla zone delle ex colonie: intervento al Parco Pavese

A breve l'apertura del primo stralcio della nuova strada di gronda

Prosegue la trasformazione della zona delle ex colonie a Bellaria Igea Marina. Con l'apertura ormai prossima del primo stralcio della nuova strada di gronda e l'esecuzione al via del progetto del secondo e terzo stralcio, arriva al Parco Pavese un'altra implementazione preziosa: l'installazione di tre sedute ombreggiate in prossimità dell'area giochi inclusiva, che vanno ad arricchire uno spazio verde vocato al relax e al tempo libero, particolarmente utilizzato dai bambini delle scuole e dalle famiglie, dai residenti così come dagli ospiti delle aree campeggio e camper.