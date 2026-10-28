Bellaria Igea Marina ritira a Roma il titolo di Comune europeo dello Sport 2028
Il sindaco Filippo Giorgetti ha ricevuto il riconoscimento al 38° Gala European City of Sport, nel Salone d’Onore del CONI
A cura di Grazia Antonioli
28 ottobre 2026 09:32
Una delegazione del Comune di Bellaria Igea Marina guidata dal Sindaco Filippo Giorgetti è stata ospite lunedì a Roma, in occasione del 38° Gala European City of Sport. Nella splendida cornice del Salone d’Onore del CONI, il primo cittadino ha ritirato ufficialmente a nome della città il titolo di ‘Comune europeo dello Sport 2028’: un’ulteriore, prestigiosa gratifica avvenuta alla presenza delle più alte autorità nazionali in ambito sportivo, che suggella il riconoscimento annunciato a inizio ottobre.