Bellaria Igea Marina si colora d’estate: al via il concorso degli allestimenti floreali

Torna Bim in Flowers, alla quinta edizione

Torna “Bim in Flowers”, il concorso dedicato agli allestimenti floreali che taglia il traguardo della quinta edizione. Un’iniziativa divenuta tradizionale per l’estate di Bellaria Igea Marina, alla quale hanno partecipato negli anni decine tra operatori, attività e singoli cittadini, dimostrando grande sensibilità sia in ottica ambientale che sul fronte del decoro, con continua voglia di migliorarsi. Proprio nel 2025, per altro, gli allestimenti di Bim in Flowers portarono particolare fortuna alla città, giocando un ruolo importante nel lusinghiero giudizio su Bellaria Igea Marina espresso dai commissari internazionali di Communities in Bloom - Comunità in Fiore: contest mondiale incentrato su sostenibilità ambientale e qualità degli arredi urbani, che ha visto la città di Panzini trionfare in Canada lo scorso ottobre.

Il Concorso, promosso anche per il 2026 dall’amministrazione comunale con il supporto di Fondazione Verdeblu e di tre vivaisti del territorio in qualità di sponsor, è nato su iniziativa di “Asproflor Comuni Fioriti”, circuito a cui il Comune di Bellaria Igea Marina appartiene da un triennio; invariata la finalità, ossia valorizzare la presenza della natura, del verde e dei fiori nelle vie della città, coinvolgendo le attività ricettive e commerciali, le strutture balneari e i pubblici esercizi.

A tal fine, nel corso dell’estate verranno gratificati anche quest’anno i migliori allestimenti, la cura e l’abbellimento floreale che i gestori delle varie attività realizzeranno, compresi i balconi privati e giardini a vista. Le iscrizioni al concorso sono gratuite e saranno aperte fino a venerdì 10 luglio: per partecipare è sufficiente compilare l’apposito modulo d’iscrizione pubblicato sul sito www.bellariaigeamarina.org, dove è altresì possibile consultare il Regolamento; per candidare il proprio allestimento floreale occorrerà poi inviare cinque foto in buona risoluzione all’indirizzo di posta elettronica [email protected].

La Giuria del concorso, sulla base delle immagini ricevute, selezionerà gli allestimenti presso i quali recarsi per svolgere la valutazione finale, che avrà luogo tra il 15 luglio e il 15 agosto. Ogni categoria in gara vedrà riconoscere un primo, un secondo e un terzo classificato, i quali riceveranno premi e buoni spesa offerti dagli sponsor dell’iniziativa. Nell’edizione 2025, ad avere la meglio tra gli alberghi fu l’hotel Bristol, il Bagno Gino - numero 5 vinse nella categoria stabilimenti balneari e pubblici esercizi, mentre tra i privati conquistò il primo posto l’allestimento di Izabela Szewczyk.

“Un’iniziativa che prosegue e si consolida, anche in ragione delle gratificazioni ricevute, dai singoli partecipanti e come comunità di Bellaria Igea Marina nel complesso, in relazione a Communities in Bloom. Positivo come ogni anno il contest si arricchisca con nuovi partecipanti, ma anche la presenza di un nocciolo di ‘fedelissimi’ che ogni anno prendono parte con piacere all’iniziativa: manifestando attaccamento alla città, voglia di migliorarsi, sensibilità verso l’ambiente ed il decoro urbano", commenta l'assessora Ceccarelli.