Bellaria Igea Marina, successo per il BIM Triathlon: sold out con 520 atleti

Vittorie per Filippo Lisi e Giorgia Messori, tra sport, pubblico e partecipazione sul lungomare

Bellaria Igea Marina ha vissuto una grande giornata di sport e partecipazione con la quinta edizione del BIM Triathlon Olimpico Gold, organizzato dall’asd Team Elite Italia. Una manifestazione che ha confermato tutta la sua forza attrattiva raggiungendo il sold out a quota 520 iscritti e trasformando la città in una palestra a cielo aperto, tra mare, ciclismo, corsa, famiglie e volontari.

La gara, valida come tappa del Circuito Regionale FITRI e come prova per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale di Triathlon Olimpico, si è disputata sulla distanza olimpica: 1500 metri di nuoto, 40 chilometri di ciclismo e 10 chilometri di corsa. Il bel tempo ha accompagnato l’intera giornata, anche se il vento ha reso più selettiva soprattutto la frazione in bicicletta.

Sul piano agonistico, la prova maschile ha regalato una sfida serratissima. A imporsi è stato Filippo Lisi del Firenze Tri, che ha chiuso in 2h03’04”. Secondo posto per Damiano Russo del Cus Parma, staccato di appena 14 secondi, mentre il terzo gradino del podio è andato a Francesco Inglese dell’Aquachiara, in 2h03’50”. Un podio racchiuso in meno di un minuto, segnale dell’alto livello tecnico della competizione.

Nella gara femminile successo netto per Giorgia Messori dell’Overcome Team, vincitrice in 2h12’43”. Alle sue spalle Valentina Camorani del Doloteam, seconda in 2h21’16”, e Zoe Orsolini del Valdigne Triathlon, terza in 2h23’34”. Da segnalare anche la presenza romagnola nella top ten maschile con Lorenzo Gennari della T.D. Rimini.

Il weekend si è aperto sabato con la Family Run “Corri per i più piccoli del mondo”, iniziativa non competitiva aperta a famiglie e bambini, legata al progetto “La Casa Famiglia a un passo da te” promosso da La Prima Coccola ODV a sostegno dei bambini nati prematuri e dei loro genitori.

A rendere speciale la manifestazione è stata anche la dimensione comunitaria: volontari lungo il percorso, famiglie al seguito degli atleti, pubblico sul lungomare e il tradizionale pasta party romagnolo curato dal Circolo Diportisti, con strozzapreti al ragù, piadina, squacquerone e rucola.

Grande soddisfazione da parte di Andrea Arcidiacono, presidente di Team Elite Italia: «Siamo estremamente soddisfatti di questa edizione del BIM Triathlon. Aver raggiunto il sold out con 520 iscritti rappresenta per noi un risultato straordinario e la conferma che il lavoro svolto negli ultimi anni sta andando nella direzione giusta. Bellaria Igea Marina ha accolto atleti provenienti da tutta Italia in una giornata di sport spettacolare. Voglio ringraziare volontari, sponsor, istituzioni e naturalmente gli atleti che hanno scelto ancora una volta il nostro evento».