Bellaria Igea Marina, torna la “Golden Walk”: sfilata di moda nel cuore della città

Moda, giovani e attività locali in passerella in piazza Don Minzoni

Sabato 16 maggio a partire dalle ore 18.30, Bellaria Igea Marina si trasformerà in una passerella a cielo aperto per la seconda edizione della “Golden walk”: appuntamento nel cuore della città, in quella piazza Don Minzoni che ospiterà una sfilata volta a celebrare l’eleganza senza tempo attraverso un mix di stile rétro e contemporaneo.

Il concept strizza l’occhio al glamour delle passerelle anni Ottanta, reinterpretato con l’estetica moderna delle boutique più prestigiose della città. Un ritorno a un’epoca in cui la moda viveva tra le strade, dove ogni vetrina era spettacolo e ogni passo un’affermazione di stile. Protagonisti della serata saranno attività storiche e nuove eccellenze locali, uniti in un racconto corale che vuole esaltare identità, raffinatezza e bellezza della moda italiana: Arlecchino Sport, Fabiola Ronconi Atelier, L'Angolo, La Dolce Vita, Lia Shopping, Mary Claud, Ottica Romano, Patrizia Bijoux e Posei Bikini.

Questa seconda edizione sarà arricchita dalla partecipazione degli studenti dell’Istituto Superiore Marie Curie di Savignano Sul Rubicone, che prenderanno parte attivamente all’evento sfilando in passerella con alcuni capi da loro realizzati. Un momento di grande unione tra creatività, formazione e territorio, per un’iniziativa frutto della collaborazione tra Fondazione Verdeblu e Comune di Bellaria Igea Marina, con il sostegno di RomagnaBanca Credito Cooperativo, B.I.M. Imprese Commercio Turismo Servizi, Blu Suite Hotel e L'Accento Srl, con l’obiettivo di valorizzare il tessuto commerciale della città.

Ad impreziosire ulteriormente la sfilata, le note di Miss Evelyn & The Golden Groove, quintetto musicale dal sound chillout moderno che unisce eleganza e contemporaneità, dando vita ad atmosfere raffinate e sofisticate. Le sonorità spazieranno tra influenze soul, pop e funky jazz, sostenute da arrangiamenti ricercati e attuali.

Così l’Assessore alle Attività economiche Milena Casali: “Un’iniziativa che abbiamo voluto sostenere e promuovere convintamente anche quest’anno, dopo il grande apprezzamento ed i positivi riscontri, in primo luogo di pubblico, fatti registrare nella prima edizione. Il contesto più ampio è quello del sostegno al commercio locale e di prossimità, su cui è massimo l’impegno profuso dalla nostra Amministrazione, ma in particolare vorrei sottolineare come la Golden Walk si caratterizzi, soprattutto in questa seconda edizione, per il coinvolgimento dei giovani: un aspetto più che mai importante quando si parla di commercio, per farne conoscere loro le dinamiche, aumentare la consapevolezza di ragazze e ragazzi in qualità di clienti e fruitori, e avvicinarli a un mondo, fatto di sacrificio ma anche di grandi soddisfazioni, in cui potrebbero essere loro gli imprenditori e i negozianti di domani.”