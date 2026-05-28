Bellaria Igea Marina, torna la Maratonina dei Laghi: sabato la 52ª edizione

Tre percorsi per agonisti e famiglie, tra storia, paesaggi e tradizione: attesi atleti internazionali e amatori per una gara simbolo del podismo romagnolo

Sabato 30 maggio, allo scoccare delle ore 18:00, il cuore pulsante del podismo romagnolo tornerà a battere a Bellaria Igea Marina per la 52ª edizione della Maratonina dei Laghi. Un evento che non è solo una gara, ma un pezzo di storia della città, capace di unire l’agonismo internazionale alla partecipazione delle famiglie e degli amatori.

Una Storia lunga oltre mezzo secolo Nata in un pomeriggio del marzo 1973 come "Campestre dei Laghi", la manifestazione è cresciuta di pari passo con il movimento podistico italiano. Dalle prime edizioni nate nello spirito dell’austerity anni '70, grazie all’intuizione di giovani appassionati come Pironi Augusto, Corrado Monti, Roberto Turroni e Marcello Regno, la gara si è trasformata nel 1988 in una Mezza Maratona certificata FIDAL. Da allora, le strade di Bellaria Igea Marina hanno visto sfilare campioni olimpici e nazionali, dai record storici di Anna Villani (1:14:41 nel 1997) alle spettacolari volate dei grandi atleti keniani e marocchini che dominano l’albo d’oro.

Tre percorsi per tutti i gusti L’edizione numero 52 conferma la sua formula vincente, offrendo tre diverse opzioni per coinvolgere ogni tipologia di runner:

Mezza Maratona (21,097 km): Gara competitiva certificata FIDAL su un percorso veloce e suggestivo che tocca i punti più iconici del territorio: dal Lungomare al Porto, passando per l’Isola dei Platani, la Borgata Vecchia, fino all’immersione nel verde del Parco del Gelso. 10 km Non Competitiva: Per chi vuole sfidare il cronometro senza lo stress della competizione ufficiale. 5 km Run for Fun: Una camminata/corsa ludico-motoria dedicata alle famiglie, ai giovani e a chi vuole godersi l’atmosfera di festa e il piacere di stare insieme.

La Medaglia Finisher: un racconto d'arte e tradizione



Per questa 52ª edizione, il comitato organizzatore ha voluto fare un regalo speciale a tutti i partecipanti. La medaglia ufficiale non è stata pensata solo come un riconoscimento sportivo, ma come un vero e proprio racconto artistico del territorio. Il fronte della medaglia è interamente smaltato e presenta un design fustellato (sagomato) molto dinamico, dove gli elementi escono dai classici confini circolari. Ogni dettaglio visivo è carico di significato:

● Le Onde e il Mare: L'elemento visivo dominante è una serie di onde stilizzate che avvolgono il centro, realizzate con diverse sfumature di smalto blu e azzurro brillante. La scelta stilistica, con linee morbide e vorticose, conferisce un forte senso di movimento ed energia, richiamando sia il dinamismo della corsa stessa, sia il mare Adriatico che bagna Bellaria Igea Marina.

● Le Vele e la Tradizione Marinara: In alto a destra emergono due vele geometriche, colorate in giallo e arancione con dettagli a zig-zag rossi e viola. Questa è una chiara reference alle vele al terzo, le tipiche e storiche imbarcazioni della tradizione marinara romagnola. Un omaggio colorato e inconfondibile all'identità costiera del luogo, che renderà questo premio un ricordo indelebile della sfida affrontata.

I Campioni da battere C’è grande attesa per vedere chi succederà nell’albo d’oro ai vincitori dello scorso anno. Nel 2025 a trionfare sono stati l’italo-marocchino Boufars Hicham (ASD International Security) con il tempo di 1:09:00 e, tra le donne, Marika Accorsi (C.U.S. Parma) che ha tagliato il traguardo in un eccellente 1:13:37.

Informazioni Tecniche e Ritrovo Il quartier generale dell’evento sarà il Palazzo del Turismo (Via Leonardo da Vinci, 8 – Bellaria Igea Marina), dove atleti e appassionati potranno ritrovarsi per il ritiro dei pettorali, il deposito borse e tutte le operazioni di segreteria.