Serena Badia fuori dal coma: migliorano le condizioni della 30enne

La donna era ricoverata da quasi un mese all’ospedale Infermi di Rimini dopo un’overdose. Proseguono intanto le indagini sul presunto pusher

Migliorano le condizioni di Serena Badia, la 30enne ricoverata da settimane all’ospedale Infermi di Rimini dopo un malore legato a un’overdose di stupefacenti. Secondo quanto emerso, la donna avrebbe ripreso conoscenza e sarebbe uscita dal coma farmacologico nel reparto di Rianimazione.

Nelle scorse settimane il quadro clinico si era aggravato a causa di un serio blocco renale e del coinvolgimento di alcuni organi. Parallelamente continuano le indagini dei carabinieri sul presunto pusher che avrebbe ceduto la droga alla donna: aperto un fascicolo per tentato omicidio.

Prima del ricovero, Serena Badia aveva fatto irruzione armata di coltello in un hotel di Riccione, venendo poi fermata e denunciata per porto abusivo di armi.

Una notizia positiva anche per il marito Loris Bianchi, recentemente citato insieme alla sorella Manuela nel processo per l’omicidio di Pierina Paganelli durante la discussione della difesa di Louis Dassilva. La sentenza è attesa il prossimo 9 giugno.