Bellaria Igea Marina, torna “Si Vis Pacem”: donne, guerra e cultura della pace al centro della rassegna

Venerdì 16 e sabato 17 ottobre la seconda edizione dell’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Faleristica

In occasione dell'80° anniversario della Repubblica, ma anche nel 70° dell’istituzione del Comune di Bellaria Igea Marina, l’Associazione Nazionale Faleristica ha organizzato nella città di Panzini la seconda edizione di ‘Si Vis Pacem’: rassegna letteraria che quest’anno, in particolare, si pone l’obiettivo di riflettere sul ruolo delle donne nei conflitti armati e, più in generale, sul loro contributo alla costruzione della pace.

“L’intento è quello di offrire uno spazio di approfondimento storico, culturale e artistico, capace di coinvolgere anche le nuove generazioni”, spiegano gli organizzatori. “L'obiettivo è quello di stimolare gli studenti ad una riflessione critica sul tema della guerra e sul ruolo femminile, troppo spesso marginalizzato nelle narrazioni ufficiali, attraverso ricerche storiche, testimonianze e prospettive contemporanee legate all’esperienza delle donne in tempo di guerra. Sullo sfondo, la creazione di un ponte tra il sapere accademico e la sensibilità artistica, che aiuti a promuovere una cultura della pace e perseguire una memoria condivisa.”

Con queste finalità, la manifestazione è articolata in una prima giornata, quella di oggi venerdì 16 ottobre, caratterizzata da attività dedicate agli studenti di Bellaria Igea Marina, a cui seguirà domani (sabato 17 ottobre) un pomeriggio di confronto presso il Palazzo del Turismo. Aperto a tutta la cittadinanza, l’appuntamento di domani comincerà alle 16.00 con i saluti istituzionali ed una parte introduttiva a cura del Prof. Andrea Santangelo; seguiranno poi gli interventi della Prof.ssa Beatrice Girotti e della Prof.ssa Elisa Tosi Brandi. Nell’ultimo blocco dei lavori, relazioneranno invece la Dott.ssa Lia Celi e la Prof.ssa Rosanna Castorina, prima di lasciare spazio a un dibattito aperto e alle conclusioni finali.

‘Si Vis Pacem’ è un evento patrocinato dal Ministero della Difesa e dal Comune di Bellaria Igea Marina.