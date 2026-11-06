Le riflessioni Ecomondo e traffico paralizzato: lo sfogo di un lettore, "Basta privilegi alle lobby alberghi-fiera"

Il lettore propone però anche soluzioni: "Navette e area di alloggio e ristorazione"

Una lettera con uno sfogo, ma anche con proposte per superare un problema che affligge i residenti durante gli eventi fieristici di Rimini Fiera: quello del traffico paralizzato. Un cittadino riminese ha inviato la sua riflessione alla nostra redazione, dopo aver inviato un'e-mail all'ufficio viabilità del Comune. La sua prima proposta è quella di mettere a disposizioni navette che portino gli ospiti degli eventi fieristici dall'albergo alla fiera: "Saranno gli albergatori o il Comune a mettere a disposizione le navette. I soldi ci sono: non sento altro, da parte dalla stampa, che delle belle notizie e guadagni per le presenze dovuto la Fiera", dice il lettore. La seconda proposta è quella di creare, vicino alla Fiera, "un'area di alloggio ristorazione e divertimento. Vi suggerisco di vedere come creano gli spazi attorno le fiere a Milano, in Germania e altri paesi esteri. Come architetto, avendo anche lavorato nel settore degli allestimenti fieristici per ben 16 anni, di cui 6 in Italia, mi metto alla vostra disposizione come consulente onorario".

Oltre alle proposte concrete, non manca uno sfogo: "Non ho nulla contro albergatori ne altri esercenti, ma è ora di smettere di parlare solo delle presenze e guadagni, quando noi residenti non abbiamo più guadagni, ma solo inconvenienti quando funziona la Fiera. Inutili i cartelli Attenzione Fiera: non trovo il senso di fare attenzione, quando sappiamo bene a cosa andiamo all'incontro", le parole del lettore, che chiede inoltre "restrizioni di spostamenti a certi mezzi come il trenino turistico". "Finiamo con i privilegi agli ospiti della fiera e le lobby alberghi-Fiera, e diamo priorità ai cittadini e residenti", chiosa il lettore.