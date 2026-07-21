Bellaria Igea Marina, tornano “I Saraceni”: la rievocazione storica compie 23 anni

Venerdì 24 luglio lo sbarco sul porto canale darà il via alla manifestazione

Tutto pronto a Bellaria Igea Marina per “I Saraceni”, la tradizionale rievocazione storica in costumi d’epoca organizzata e promossa dal Comitato Borgata Vecchia in collaborazione Amministrazione Comunale e Fondazione Verdeblu: consolidatosi negli anni come una delle più apprezzate dell’estate bellariese, nonchè tra le più originali, la manifestazione taglia quest’anno il traguardo della 23^ edizione.

Appuntamento fissato per venerdì 24 luglio. Piatto forte come sempre, il caratteristico sbarco, impreziosito da barche storiche, previsto per le ore 21.00 sul lato Bellaria del porto canale. Qui, si formerà un corteo composto tra gli altri da sputafuoco e danzatrici del ventre, oltre che decine di figuranti in costume, che sfilerà poi su lungomare Colombo, viale Panzini e viale Paolo Guidi sino a raggiungere la centrale piazza Don Minzoni, nel cuore dell’Isola dei Platani. Qui, l’intrattenimento continuerà con una grande festa saracena in cui entreranno in gioco anche il gruppo sbandieratori e tamburi di Amelia, trampolieri e giocolieri, nonché le compagnie d'armi Arpa del Diavolo e La Corte di Giovedìa: uno spettacolo assicurato per una tradizione che si rinnova.