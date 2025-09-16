Bellaria Igea Marina trionfa a Soverzene: riconfermato il marchio “Comune Fiorito” e vittoria di Sara Gozzoli

Dopo il successo nazionale, la città rappresenterà l’Italia nel concorso mondiale per città e comunità fiorite

Bellaria Igea Marina grande protagonista gli scorsi giorni a Soverzene, nel bellunese, in occasione del meeting nazionale annuale promosso dall’associazione Asproflor – Comuni Fioriti, dove ha presenziato con una delegazione guidata dall’Assessore all’Ambiente Adele Ceccarelli: da un lato, la città ha visto infatti riconfermato il proprio nome nel circuito delle municipalità con marchio “Comune Fiorito” per il prossimo triennio, dall’altro Bellaria Igea Marina ha trionfato con la propria madrina Sara Gozzoli 2025 nel concorso dal titolo ‘Donna comuni fioriti’.

La kermesse svoltasi in terra veneta, come nella mission di Asproflor – Comuni Fioriti, ha celebrato anche quest’anno il verde e le fioriture urbane, ma anche la creatività, la bellezza e la sostenibilità al servizio dell’appeal turistico dei territori. E’ in questo contesto che Bellaria Igea Marina, da qualche anno nel circuito e realtà che ha dato i natali a uno dei fiori all’occhiello dell’associazione, ossia il progetto ‘Verde Comune’, “ha potuto rivendicare i risultati raggiunti circa gli indicatori che orientano l’operato di Asproflor, incassando grande apprezzamento e rinnovando il proprio impegno sui temi emersi come centrali nell’edizione 2025 del meeting nazionale”, spiega l’Assessore. “In particolare”, prosegue, “quello di promuovere sempre più un principio di sussidiarietà applicato al decoro urbano e alla floricultura, campi d’azione che devono vedere crescere la centralità del mondo associativo, del terzo settore e degli stessi singoli cittadini, laddove si parli della cura di aree private che si affacciano su pubbliche vie.”

Come detto, motivo di particolare soddisfazione per Bellaria Igea Marina è stata l’aggiudicazione da parte di Sara Gozzoli della fascia ‘Donna comuni fioriti’. Bellariese classe 1997, infermiera e laureanda in Medicina, al pari delle altre concorrenti, anche la candidata della città di Panzini è stata chiamata a relazionare circa caratteristiche e curiosità del proprio territorio di appartenenza indossando l’abito tipico cittadino: nella fattispecie, quello realizzato tre anni orsono per il Comune di Bellaria Igea Marina dall’Atelier Fabiola Ronconi. “Ciò che ha colpito la giuria, insieme agli eventi e alle eccellenze della città, credo sia stata proprio la semplicità e la genuinità che abbiamo portato al concorso, così caratteristiche del nostro territorio”, commenta Sara, “e ben incarnate dal nostro costume tipico, il quale è ispirato alla quotidianità delle donne bellariesi di inizio Novecento: fatta di lavoro, fatica e bisogno di praticità.” Una vittoria grazie alla quale il Comune di Bellaria Igea Marina, per altro, si è assicurato in premio una fornitura di prodotti florovivaistici per un valore di 1.500 euro, da impiegare per la cura delle proprie aree verdi.

Se il meeting nazionale Asproflor – Comuni Fioriti ha rappresentato una vetrina prestigiosa in cui ben figurare, un’altrettanto preziosa occasione di visibilità sarà quella che attende la città in Canada, nel mese di ottobre. “Qui”, ricorda e conclude Adele Ceccarelli, “per scelta della stessa associazione, Bellaria Igea Marina è stata selezionata per rappresentare l’Italia all’importante concorso mondiale Communities in Bloom. Già lo scorso giugno, riteniamo di aver ben figurato in occasione della visita nella nostra città di due giudici internazionali del concorso, raccogliendo riscontri lusinghieri e apprezzamento per le nostre politiche legate al verde, al decoro urbano e alla sostenibilità. Guardiamo quindi con fiducia a questa prossima, ulteriore sfida.”