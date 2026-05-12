Bellaria Igea Marina, trionfo riminese al concorso regionale di mixology

Federico Borrillo vince la categoria Grappa e vola alle finali nazionali; podi anche per Avallone e Dimatteo in una giornata di alta formazione e grande partecipazione

C’è un filo sottile che unisce la tecnica rigorosa dei grandi professionisti alla magia dell’ospitalità romagnola, e lo scorso 7 maggio quel filo si è annodato perfettamente all’Hawaiki Tiki Bar di Bellaria Igea Marina. Il talento locale ha dominato il concorso regionale AIBES, confermando Rimini e il suo distretto come una vera "accademia" della mixology regionale.

L'evento ha goduto del patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina, testimoniato dalla presenza del Sindaco Filippo Giorgetti, che ha voluto presenziare alla manifestazione.

Il protagonista assoluto della giornata è stato Federico Borrillo. Il bartender freelance, con una prova di grande equilibrio e maestria, ha conquistato il primo gradino del podio nella categoria Grappa. Un successo che non è solo un trofeo personale, ma un biglietto di sola andata per le finali nazionali, dove Borrillo avrà l’onore di rappresentare l’intera Emilia Romagna e la Repubblica di San Marino.

Giuseppe Avallone, firma d'eccellenza dell’Hotel Poker di Riccione, ha ottenuto un prestigioso terzo posto nella combattuta categoria Grappa.

Accanto a lui, brilla il bronzo di Nicola Dimatteo nella categoria Aperitivo Italiano: una conferma del suo valore come professionista e come docente dell’Istituto Alberghiero Malatesta di Rimini, capace di portare sul campo la stessa eccellenza che ogni giorno trasmette alle nuove leve del settore.

L’evento, che ha visto sfidarsi 31 tra i migliori professionisti del territorio, è stato molto più di una semplice gara. Sotto lo sguardo attento del Presidente Nazionale AIBES Angelo Donnaloia, la giornata si è trasformata in un momento di alta formazione, grazie al master sul sale Maldon tenuto dal presentatore Gian Maria Ciardulli e alla colonna sonora del DJ e socio onorario Giuseppe Riviera.