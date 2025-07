Bellaria Igea Marina: una famiglia protagonista del nuovo Film Real Promozionale

Bellaria Igea Marina sceglie l’autenticità: a raccontarla sono le persone che la vivono, non attori o modelli esterni.

In un panorama in cui sempre più città scelgono modelli professionisti o attori esterni per promuovere la propria immagine, Bellaria Igea Marina compie una scelta coraggiosa e autentica: raccontarsi attraverso chi vive davvero il territorio ogni giorno.

Protagonista del nuovo Reel dedicato alle famiglie è una vera famiglia del luogo: Walter, Lia, il piccolo Franci e Ginevra, genitori, imprenditori e cittadini di Bellaria Igea Marina. Persone vere, che ogni giorno camminano tra le strade di BIM, che accompagnano i bambini al parco, che accolgono i clienti nelle loro attività e che, con la loro presenza, rappresentano ciò che Bellaria Igea Marina è davvero.

È da loro, dai loro racconti e dalla loro quotidianità, che il gruppo Comunicazione ha tratto ispirazione.

Non abbiamo scritto un copione: ci siamo lasciati guidare dal loro sguardo, dalla loro voce, dai loro gesti.

La comunicazione di Bellaria Igea Marina nasce così: dal territorio, con il territorio, per il territorio.

Questa non è una semplice produzione: è un atto di coerenza, di verità, di marketing autentico.

Una scelta netta che ci distingue: i volti che raccontano Bellaria Igea Marina non vengono da agenzie di casting, ma sono quelli di chi ci vive, ci lavora, ci cresce i propri figli.

Foto Alessia Bocchini

Bellaria Igea Marina non mette in scena un’immagine ideale: sceglie l’immagine reale. Perché chi meglio di chi la vive può raccontarla?

Con questo progetto, Bellaria Igea Marina riafferma con forza il proprio modo di fare comunicazione territoriale: scegliendo le persone vere, le storie autentiche, il vissuto quotidiano.

Perché chi vive davvero il territorio… è il suo miglior testimonial.

Un ringraziamento a tutto il team Comunicazione guidato da Alessia Bocchini , Grazie a tutte le realtà del territorio che hanno collaborato con entusiasmo alla realizzazione delle riprese:

– gli hotel che ci hanno ospitato, come Hotel Savini, Blu Suite Resort e Hotel Gambrinus – il parco giochi Paperopolis, luogo simbolo dell’infanzia e delle famiglie – i commercianti e gli esercenti che hanno aperto le porte con spontaneità e calore, tra cui Ottica Romano, Lia Donna, Mary Cloud, Ban Poké Bowls, gelateria arcobaleno.

Frida Vasini per il laboratorio di piadina, Jack e a tutti i ragazzi del Flottageddon, a ABN Production per le riprese con il drone, – il Bagno Gigi 93, il gruppo salvataggi, la ruota panoramica, e tutte le attività che ogni giorno rendono vivo e vibrante il nostro tessuto urbano e turistico.

Foto Alessia Bocchini

Un grazie sincero a tutta l’amministrazione comunale per aver sostenuto e creduto in questo progetto e, soprattutto, alla famiglia protagonista – Walter, Lia, Franci e Ginevra – per averci permesso di entrare nel loro mondo, regalandoci un ritratto vero e luminoso di cosa significa vivere Bellaria Igea Marina ogni giorno.