Cinema e cultura Bellaria, il Cinema Apollo chiude la prima stagione con un bilancio positivo

Sei mesi con grande partecipazione di pubblico. Allo studio nuovi investimenti e appuntamenti per le festività natalizie

Con gli ultimi appuntamenti di ottobre, compresa la presentazione della stagione di prosa che andrà in scena all’Astra, si è chiuso momentaneamente il sipario sul Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina: un arrivederci ai prossimi appuntamenti, dopo sei mesi segnati da eventi di straordinaria qualità, grande partecipazione e apprezzamento da parte del pubblico. Per una location unica nel suo genere, uno spazio permanente dedicato al cinema e alla cultura affacciato direttamente sulla spiaggia e su quello che oggi è il Lungomare Carrà: per un ritorno all’antico splendore avvenuto grazie a una prima, ambiziosa opera di rigenerazione urbana sostenuta da parte di Approdi srl e fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale.

Una lunga stagione di aperture ed eventi, iniziata lo scorso maggio con l’ingresso dell’Apollo tra le sedi permanenti del BFF - Bellaria Film Festival. La 44^ edizione della rassegna ha registrato il tutto esaurito in quasi tutti gli appuntamenti, ospitando anche l'installazione dell'artista e regista Yuri Ancarani. Nello stesso mese, la sala di via Muggia è stata anche sede della presentazione della programmazione estiva, sia culturale che turistica, della Città di Bellaria Igea Marina, oltre che dell’ultima tappa da tutto esaurito di Quinta Dimensione, rassegna promossa dalla Biblioteca Comunale Panzini conclusasi con la maratona dedicata a Star Trek.

Da fine giugno al 20 agosto, il Cinema Apollo ha accolto poi Open Air, programmazione estiva cinematografica firmata Approdi e legata a doppio filo al BFF. Dieci film proposti in orario serale, che hanno fatto registrare medie minime da 60/80 spettatori, tra cinema d’autore e pellicole acclamate anche dal grande pubblico, da ‘Gioia mia’ al pluripremiato ‘Le città di pianura’, passando attraverso ‘Una battaglia dopo l’altra’ di Paul Thomas Anderson.

Il 23 agosto ha preso poi il via l’apprezzatissima rassegna IBRIDA – Culture in miscela, firmata sempre a quattro mani da Amministrazione Comunale – Ufficio Cultura nella figura del funzionario Jessica Andreucci e Approdi in collaborazione con associazione Frangenti, il cui progetto si è guadagnato un finanziamento regionale da Legge 21. Ibrida è stato un percorso caratterizzato dall’intreccio tra cinema, musica e letteratura, volto a valorizzare il dialogo tra le arti, promuovere l'editoria indipendente e la saggistica musicale, offrendo spazio a giovani autori e studiosi per sostenere la diffusione della cultura cinematografica. Ogni serata è stata costruita come un'esperienza che affiancasse la presentazione di un libro, il dialogo con autori, giornalisti ed esperti, e una proiezione che approfondisse i temi affrontati durante l'incontro. Tantissimi i giganti della musica e della cultura del Novecento che hanno rivissuto le scorse settimane all’Apollo: da David Bowie nella serata inaugurale a Ian Curtis e i Joy Division nell’ultimo appuntamento della scorsa settimana, passando attraverso ‘chicche’ come Back to the Roots, miniciclo dedicato alla black music, l’evento dedicato a Rino Gaetano che ha riportato la musica live all’Apollo dopo quarant’anni, poi ancora il reading poetico incentrato su Allen Ginsberg, la serata dedicata al clubbing della Riviera e al Velvet Club, fino a Scirocco: appuntamento questo che ha visto oltre 400 persone affollare la spiaggia di fronte al cinema in una serata tra rock indipendente e psicadelico.

Positiva e valore aggiunto per la struttura, la collaborazione creatasi con attività, chioschi, strutture balneari e ricettive anch’esse affacciate sul Lungomare Carrà: ad impreziosire e completare l’esperienza vissuta dal pubblico, in termini di servizi e di offerta, anche per i più piccoli.

Ultima ma non per importanza, la scelta dell’Apollo quale location di uno degli appuntamenti più suggestivi a celebrazione del 70^ anniversario dell’istituzione del Comune autonomo di Bellaria Igea Marina, ossia la serata di inizio ottobre che ha visto presentare IcaroTeche; immagini, video e testimonianze raccolti dal Gruppo Icaro in quello che è il primo archivio digitale interattivo della Romagna, nel quale trovano spazio e hanno incantato la platea tante istantanee e volti di Bellaria Igea Marina.

Così il Sindaco Filippo Giorgetti: “Il successo del Cinema Apollo ci incoraggia a credere ancora di più nella struttura, un luogo che non solo sta entrando nel cuore dei cittadini di Bellaria Igea Marina ma ha anche un appeal straordinario nei confronti dei visitatori da fuori città, tra cui tanti giovani. Credere nell’Apollo è stata sino ad ora una scommessa vinta, coraggiosa e coerente nel coniugare la rigenerazione di spazi abbandonati, in disuso ed a rischio degrado grazie a investimenti pubblici e privati, e la funzione culturale dei luoghi, in particolare la vocazione cinematografica di Bellaria Igea Marina: creando e consegnando alla nostra comunità un polo comunque polivalente, fuori dalle rotte canoniche dei flussi turistici e dai centri urbani in senso stretto. Un grazie quindi ad Approdi ed al suo staff guidato da Sergio Canneto, al nostro Ufficio Cultura tutto, sottolineando che”, annuncia infine il primo cittadino, “per l’Apollo sono già al vaglio ulteriori investimenti ed interventi volti a valorizzarlo ancor di più, oltre che nuove aperture ed eventi in occasione delle festività natalizie.”

“La prima stagione dell’Apollo ci restituisce un riscontro importante e la conferma del potenziale di questo spazio”, le parole dell'Amministratore di Approdi Sergio Canneto. “Grazie alla collaborazione con il Comune e alle risorse ottenute anche attraverso la partecipazione a bandi”, continua, “Approdi ha potuto contribuire alla rigenerazione di un luogo restituito alla città come spazio di cultura e socialità, con una prospettiva di gestione di 18 anni. In questi mesi abbiamo costruito una proposta sperimentale capace di intrecciare cinema, arti visive e momenti di incontro, coinvolgendo pubblici diversi. Un percorso che presto vedrà la presentazione di una nuova direzione e rotta che vuole fare dell’Apollo uno spazio di produzione culturale e incontro aperto a linguaggi diversi e capace di generare nuove opportunità di partecipazione e crescita per la comunità.”