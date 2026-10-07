Bellaria, il "Rumore BIM Festival" arriva al gran finale

Dal 9 all’11 ottobre al Palacongressi le finali della quinta edizione: in gara circa 600 artisti, tra canto, ballo, musica, recitazione e musical

Dopo aver attraversato l'Italia da nord a sud, isole comprese, "Rumore BIM Festival" torna a Bellaria Igea Marina per il gran finale della quinta edizione. Dal 9 all'11 ottobre il Palacongressi ospiterà le fasi conclusive del contest dedicato ai nuovi talenti dello spettacolo, con circa 600 finalisti pronti a contendersi i riconoscimenti nelle diverse categorie.

Canto, ballo, danza, musica, recitazione e musical saranno al centro delle selezioni, suddivise anche per fasce d'età: under 12, under 16, under 35 e over 35. Accanto alle competizioni sono previste masterclass e momenti di formazione con professionisti del settore. Tra i coach e gli ospiti chiamati a formare la giuria figurano Vince Tempera, Samuel Peron, Enzo Campagnoli, Enzo Paolo Turchi, Lighea, John Vignola, Francesco Isola, Giancarlo Tarabella, Massimo Fregnani, Tina Nepi, Renato Tanchis, Maria Puca e Ciro Barbato.

Il festival si chiuderà domenica 11 ottobre con il Gran Galà, presentato da Alessia Fabrizio. Sul palco saliranno alcuni degli artisti delle discipline in gara, mentre il momento più atteso sarà la proclamazione dei vincitori. La serata prevede anche un tributo a Francesco Guccini con Lighea, accompagnata dal maestro Vince Tempera e dal coro dei baby del canto. I premi in palio cambiano a seconda delle categorie e comprendono produzioni discografiche, passaggi radiofonici su Radio LatteMiele e crociere messe a disposizione dal main partner MSC. Per la danza è prevista inoltre la possibilità di accedere a master intensive presso la sede newyorkese della Fini Dance.

Tra le novità dell'edizione 2026 c'è il premio da mille euro in gettoni d'oro destinato all'artista che avrà ottenuto più visualizzazioni con il proprio video nell'iniziativa "Rumore BIM Festival - La web Tv". Durante il Gran Galà sarà inoltre assegnato un nuovo riconoscimento dedicato alla memoria di Federica Giorgetti, collaboratrice di Fondazione Verdeblu scomparsa lo scorso dicembre. Il premio sarà destinato all'artista considerato più solare. Un'altra novità riguarda le riprese realizzate durante il festival, che saranno trasformate in un programma destinato alla prima serata di una televisione nazionale. Nato con l'obiettivo di promuovere i nuovi talenti, il "Rumore BIM Festival" affianca alla competizione un percorso di formazione fatto di corsi, seminari, laboratori e masterclass. A Bellaria Igea Marina arriverà quindi il momento conclusivo di un percorso che, durante l'anno, ha coinvolto partecipanti in circa sessanta località italiane.