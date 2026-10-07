Scooter contro auto sull’A14: 48enne perde un piede

Grave incidente tra Cattolica e Riccione: l’uomo è stato trasportato d’urgenza al Bufalini di Cesena

Grave incidente lunedì sera sull’A14, tra i caselli di Cattolica e Riccione, in direzione Bologna. Intorno alle 21.45, poco dopo la galleria di Scacciano, uno scooter si è scontrato con un’auto.

Nell’impatto il 48enne alla guida è stato sbalzato sull’asfalto, riportando una gravissima lesione a un piede, poi amputato. Soccorso dal 118, è stato stabilizzato e trasferito d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto anche vigili del fuoco e Polizia Stradale, impegnata nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.