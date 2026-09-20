Bellaria, inaugurata la nuova scuola elementare Carducci

Taglio del nastro per il nuovo plesso di via Bellini, costato oltre 5 milioni. È una delle novità del nuovo anno scolastico, partito con circa 1.800 alunni in totale

L'inizio del nuovo anno scolastico è arrivato con un taglio del nastro speciale a Bellaria Igea Marina. Ieri, è stata inaugurata ufficialmente la nuova scuola primaria "Giosuè Carducci" di via Bellini, il primo nuovo plesso scolastico costruito in città dagli anni Settanta. Un edificio moderno, entrato in funzione già con l'avvio dell'anno scolastico, che accoglie circa 200 alunni e dispone di dieci classi.

L'intervento ha richiesto un investimento di oltre 5 milioni di euro, finanziato per l'80% attraverso risorse PNRR. Accanto alla scuola è inoltre in costruzione una nuova palestra, destinata agli studenti ma anche alle realtà sportive del territorio, per un investimento di circa 2,5 milioni di euro. L'opera dovrebbe essere pronta nel 2027.

La nuova Carducci è una delle principali novità dell'anno scolastico 2026-2027, iniziato martedì 15 settembre. A Bellaria Igea Marina sono circa 1.800 gli alunni che hanno ripreso le lezioni tra nidi, scuole dell'infanzia, primarie, secondarie e istituto superiore. Alle scuole primarie sono iscritti complessivamente 704 bambini. La distribuzione vede 254 alunni alla Ferrarin, 217 alla Manzi, 97 alla Tre Ponti e 136 nel nuovo plesso di via Bellini, dove sono confluite le attività che facevano capo alle scuole Pascoli e Carducci. Sono 132, invece, i bambini che quest'anno affrontano per la prima volta l'ingresso alla scuola primaria.

Il quadro complessivo comprende poi 570 ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e 295 bambini delle scuole dell'infanzia. Nei nidi Il Gelso e Piccolo Gelso sono iscritti 105 bambini, mentre sono 120 gli studenti che frequenteranno la sede di Bellaria Igea Marina dell'I.P.S.S.E.O.A. Malatesta, ospitata al Palacongressi.

L'inaugurazione della Carducci arriva dunque a pochi giorni dall'avvio delle lezioni e segna concretamente l'ingresso nella vita scolastica di un edificio atteso dalla comunità. Il nuovo plesso di via Bellini è infatti nato nell'ambito dell'intervento PNRR per la costruzione di nuove scuole attraverso la sostituzione degli edifici delle primarie Pascoli e Carducci.

E mentre gli alunni hanno già iniziato a prendere confidenza con le nuove aule, fuori dalla scuola proseguono i lavori per completare il futuro impianto sportivo. Una struttura che, una volta terminata, allargherà gli spazi a disposizione non soltanto della scuola, ma anche delle associazioni sportive cittadine.