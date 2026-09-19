Bollo auto, nel Riminese 122mila veicoli verso l’esenzione

L’agevolazione dal 2027 riguarda le auto fino a 80 kW, anche ibride. Spinelli: "Risparmio di oltre 29 milioni per le famiglie"

Nel Riminese circa 122mila auto su 233mila potrebbero beneficiare dal 2027 dell’esenzione dal bollo. La misura riguarda i veicoli a benzina o diesel, anche ibridi, con potenza fino a 80 kW.

Secondo la senatrice di Fratelli d’Italia Mimma Spinelli, il provvedimento garantirà alle famiglie della provincia un risparmio complessivo superiore a 29 milioni di euro. L’agevolazione sarà applicabile a un solo veicolo per contribuente e, se non utilizzata per un’auto, potrà estendersi a moto e ciclomotori.

L’esenzione per il 2027 è già prevista. L’obiettivo del governo è renderla strutturale attraverso la prossima legge di Bilancio.