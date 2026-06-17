Bellaria, inaugurato il Lido dei Carabinieri: nuovo spazio sulla spiaggia per l’Arma e le famiglie

Riconoscimento alla collaborazione istituzionale con il Comune per la realizzazione del presidio sul lungomare di viale Pinzon

È stato inaugurato ieri (16 giugno), a Bellaria Igea Marina, il Lido dei Carabinieri, uno spazio balneare riservato al personale dell’Arma e alle loro famiglie, realizzato sulla spiaggia in prossimità di viale Pinzon, accanto al circolo velico.

La cerimonia, svoltasi alle 18, ha visto la partecipazione di numerose autorità civili e militari, a testimonianza del valore istituzionale dell’iniziativa e del legame tra l’Arma dei Carabinieri e il territorio romagnolo.

Nel corso dell’evento è stata sottolineata la riconoscenza dell’Arma nei confronti dell’amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina, guidata dal sindaco Filippo Giorgetti, per il supporto garantito in tutte le fasi di realizzazione del progetto. Secondo quanto evidenziato, il dialogo costante tra istituzioni e la collaborazione operativa hanno rappresentato un elemento decisivo per il raggiungimento del risultato.