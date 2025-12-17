Bellaria, la discoteca in piazza è dentro a un grande pallone trasparente

Il Geo Caffè si sposta in piazza per una serata speciale a Bellaria, in programma sabato 27 dicembre alle 18

Il Geo Caffè di Bigio, di San Mauro Pascoli, si sposta in piazza per una serata nella vicina Bellaria Igea Marina. Sabato 27 dicembre, alle 18, in piazza Matteotti ci sarà uno speciale struttura, un grande pallone trasparente, che darà via al GeoClub Open Air. Ad animare la serata sarà l'Ageless Music Party con Giorgio Paganini e Remiro Astolfi dj, che in questa occasione festeggeranno il primo anno del marchio, mentre Bigio firmerà aperitivi, cibo e drink. "Un evento che unisce locale, piazza e comunità: si entra per un aperitivo, si resta per ballare, si riscopre il piacere di stare insieme. Per una notte il Geo-caffè cambia forma, ma non anima, e rilancia il GeoClub in una versione inedita, elegante e popolare allo stesso tempo. Bellaria balla sotto le stelle, dentro un pallone. E per una sera, la piazza diventa club", annunciano gli organizzatori.