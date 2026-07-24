Bellaria, malore durante una passeggiata. Anziano muore in riva al mare

L’83enne si è accasciato mentre camminava sulla battigia: soccorso dai presenti, è morto durante il trasferimento in ospedale.

Una passeggiata sulla battigia nelle prime ore del mattino si è trasformata in tragedia. Un uomo di 83 anni è morto nelle prime ore di questa mattina dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava sulla spiaggia di Bellaria Igea Marina.

L'episodio si è verificato intorno alle 8 L'anziano, originario residente fuori provincia, stava camminando vicino al mare quando si è improvvisamente accasciato a terra, perdendo conoscenza. I soccorsi sono scattati immediatamente. Tra le persone presenti sulla spiaggia c'era anche un'infermiera che si è subito avvicinata all'83enne iniziando le manovre di primo soccorso. Poco dopo sono intervenuti anche gli uomini della capitaneria di porto.

Le condizioni dell'uomo sono apparse fin da subito estremamente gravi: era in arresto cardiaco e per tentare di rianimarlo è stato utilizzato anche un defibrillatore recuperato da una vicina torretta di salvataggio. Le manovre sono proseguite a lungo, fino all'arrivo del personale sanitario del 118. Gli sforzi dei soccorritori avevano inizialmente permesso al cuore dell'83enne di riprendere debolmente a battere. L'uomo è stato quindi trasferito d'urgenza verso l'ospedale di Rimini, ma durante il tragitto il quadro clinico è nuovamente precipitato e nonostante i tentativi dei sanitari di salvarlo, per l'83enne non c'è stato nulla da fare.