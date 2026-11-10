Bellaria, novembre ricco di iniziative al Centro Giovani Kas8

Giochi di ruolo, incontri per genitori sul mondo digitale, orientamento scolastico, musica e escape room

Un mese di novembre ricco di eventi ed opportunità, quello in corso al Centro Giovani Kas8 di Bellaria Igea Marina.

Tra i prossimi appuntamenti in calendario, si segnala anzitutto quello di questo venerdì (13 novembre); dalle 15.00 alle 18.30, in programma una breve avventura ruolistica GDR (Giochi Di Ruolo) pensata per ragazzi delle scuole medie, tra fantasia, mistero, amicizia e divertimento, dove ogni giocatore potrà essere l'eroe della propria storia con il master Fabio. Appuntamento che sarà poi replicato venerdì 20 novembre.

Giovedì 19 novembre alle 20.30 si terrà invece un incontro rientrante nel progetto ‘Social-mente’, promosso in collaborazione con il Centro per le Famiglie di Bellaria Igea Marina. Un’occasione gratuita di approfondimento rivolta a genitori ed adulti di riferimento di bambini e ragazzi da 6 a 14 anni, per riflettere su come rafforzare il dialogo educativo, trovare strategie per accompagnare i giovani nella scoperta del mondo digitale e sostenerli tra potenzialità, rischi e sfide della vita online.

Venerdì 20 novembre, tra le 15.00 e le 18.30, è in programma anche l’infopoint gratuito ‘Be real’ a cura di CNA fo.er : servizio dedicato a studenti, genitori e insegnanti, che offre loro supporto, orientamento e strumenti concreti per affrontare con maggiore consapevolezza il percorso scolastico e professionale.

Sabato 21 Novembre, dalle 20.30 alle 22.30, sarà la volta del workshop di batucada, aperto a tutti, condotto dal maestro Sergio Masula. La batucada è un sottostile del samba, un insieme di percussioni brasiliane fortemente influenzato dalla cultura africana; i partecipanti potranno portare con sé il proprio strumento ritmico percussivo, o in alternativa cimentarsi con quelli che l’insegnante metterà a disposizione sino ad esaurimento.



Venerdì 27 novembre alle 20.30, infine, i locali di via Ravenna 75 ospiteranno una escape room a tema archeologico, ideata per tutti i ragazzi in età di scuola media o superiore: una caccia a un tesoro nascosto tra enigmi e misteri.