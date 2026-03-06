Bellaria, nuovi servizi sociali per anziani con la co-progettazione

Comune e Terzo Settore insieme per rafforzare socializzazione, formazione e qualità della vita nella terza età

Ancora novità nel contesto del percorso intrapreso dall’Amministrazione Comunale nel campo dei servizi sociali, fortemente orientato allo strumento delle co-progettazioni ed al consolidamento di nuove logiche collaborative con gli Enti del Terzo Settore. Concluso il relativo iter, è ora ufficiale anche la co-progettazione che vedrà il Comune di Bellaria Igea Marina ancora a fianco di Centro Sociale Alta Marea APS in alcuni servizi a beneficio degli anziani, ed in particolare alla linea di intervento denominata “Socializzazione e qualità della vita”.

Importante realtà del territorio, che da anni offre apprezzati servizi per la terza età, occasioni di aggregazione e intrattenimento, Alta Marea sarà accompagnata in questa co-progettazione da L’Arbre à Palabres APS, proseguendo e rilanciando le proprie iniziative presso la struttura di via Carducci: con l’obiettivo di renderlo sempre più un presidio sociale continuativo, consolidando non di meno momenti legati alla formazione e all’ascolto, di cui è apprezzato esempio il servizio ‘Caffè Alzheimer‘. Dalla partnership con L’Arbre à Palabres, nasceranno inoltre interessanti novità come laboratori artistico-pittorici, di musicoterapia e di movimento danzato consapevole.

L’occasione per scoprire tutte le novità legate a questa co-progettazione si presenterà già lunedì 9 marzo, quando presso i locali dello stesso centro sociale verranno illustrate alla cittadinanza, a partire dalle ore 14.30 alla presenza del Sindaco Filippo Giorgetti e dell’Assessore al Welfare Ivan Monticelli.

Sempre sul fronte delle co-progettazioni, si segnala infine che è giunto a completamento anche l’iter per la linea di intervento “Capacitazione lavorativa”, a sostegno delle persone con disabilità. Anche in questo caso, una co-progettazione che dà continuità ai positivi rapporti già costruiti nel tempo tra Amministrazione ed un partner storico, ossia la Cooperativa Sociale CCILS: una realtà da anni impegnata sul territorio, che a Bellaria Igea Marina concretizzerà iniziative di valorizzazione ed inserimento lavorativo di cittadini con disabilità o svantaggio.