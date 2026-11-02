Bellaria, rapine e scippi in una settimana: fermato 43enne

L'uomo è accusato di una serie di colpi commessi tra il 12 e il 18 ottobre. Tra gli episodi anche l'aggressione a una donna di 77 anni, finita a terra con gravi lesioni

I Carabinieri di Bellaria Igea Marina hanno arrestato domenica un uomo di 43 anni, residente in città e già noto alle forze dell'ordine, accusato di una serie di reati commessi tra il 12 e il 18 ottobre. Nei suoi confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Rimini.

Le indagini erano partite dopo una serie di episodi, a cominciare dalla rapina avvenuta nella notte del 12 ottobre ai danni di un minimarket. Un uomo con il volto coperto e armato di coltello aveva minacciato il dipendente, portando via l'incasso.

Nei giorni successivi si erano verificati altri furti con strappo. Tra questi quello ai danni di una donna di 77 anni, avvicinata alle spalle da un uomo in bicicletta. Il ladro le aveva strappato con violenza la borsa, facendola cadere a terra e provocandole gravi lesioni, prima di fuggire.

Le indagini dei Carabinieri, supportate dall'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno permesso di ricostruire gli spostamenti del presunto responsabile e di individuare le caratteristiche fisiche, l'abbigliamento e la bicicletta utilizzata per i colpi.

L'uomo è stato rintracciato e bloccato poche ore dopo l'ultimo episodio, mentre si trovava proprio in sella alla bicicletta. Nel corso di una successiva perquisizione sono stati trovati gli indumenti corrispondenti a quelli ripresi dalle telecamere e parte della refurtiva.