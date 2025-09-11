Bellaria, record di iscrizioni per il torneo di beach volley di Kiklos: oltre 1000 partecipanti

Il torneo open parte domani, venerdì 12 settembre

Tutto pronto in casa Kiklos per l’ultimo appuntamento della stagione 2025, la 14° edizione del BVK Settembre, il torneo open in programma da domani, venerdì 12, a domenica 14 settembre. Un evento che segna l’ennesimo record di partecipazione e che incorona in grande stile un’annata straordinaria, che ha superato di gran lunga ogni aspettativa, celebrando nel migliore dei modi il trentesimo anno di attività della società sportiva presieduta da Rossano Armellini e Giacomo Gentili.

Sono attesi oltre 1.000 partecipanti, ben 300 in più rispetto all’edizione 2024, rendendo il BVK Settembre sempre più simile, in termini numerici e di atmosfera, allo storico BVK Maggio, l’evento che tradizionalmente inaugura la stagione del beach volley a Bellaria Igea Marina.

Circa 470 le squadre iscritte, in un mix avvincente di amatori e professionisti, che si sfideranno in un Beky Bay allestito per le grandi occasioni, con 50 campi. Numeri imponenti anche sul fronte ricettivo, con oltre 2.000 presenze alberghiere e ben 17 strutture cittadine coinvolte nell’ospitalità degli atleti e dei loro accompagnatori.

Il programma sportivo si apre venerdì mattina con il 2x2 maschile e femminile, che vede iscritte complessivamente 190 coppie; sabato si entra nel vivo con il 3x3 maschile e femminile (180 squadre) e il 4x4 mix (96 squadre), per terminare domenica pomeriggio con le finalissime e le premiazioni.

Oltre alle gare, come sempre andrà in scena anche un ricco palinsesto di eventi collaterali, tra aperitivi al tramonto, dj set, animazione, party serali in collaborazione con Mito Mapo Club e Beky Bay, senza dimenticare il tradizionale Babbi Piadina Party, il momento gastronomico che decreta il dulcis in fundo del weekend grazie alla partnership con l’azienda dolciaria Babbi.

A supportare tecnicamente la manifestazione è ancora una volta Wilson, multinazionale leader nella produzione di articoli sportivi, in qualità di Official Game Ball dell’evento.



Grande soddisfazione in casa Kiklos: “Questo BVK Settembre è un trionfo – commenta il socio fondatore Giacomo Gentili – e conferma la crescita costante del nostro progetto. Il beach volley è il cuore pulsante di Kiklos, ma è il senso di community, di festa e di accoglienza che rende i nostri eventi davvero speciali. Dopo un 2025 straordinario, guardiamo già al futuro con entusiasmo e nuove idee per continuare a crescere”.